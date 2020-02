Edurne - Despiértame Cuando Te Vayas [2020]

Este año el día de los enamorados ha llegado repleto de nueva música y una de las que ha querido sumarse a los lanzamientos de este 14 de febrero ha sido Edurne. La madrileña ha presentado un nuevo adelanto del que será su séptimo disco bajo el título Despiértame Cuando Te Vayas. Trabajo que verá la luz al completo en abril, tal y como ella misma ha anunciado.

Con una elegante versión en vivo, Edurne ha acompañado este nuevo y sentimental sencillo por un sencillo vídeo, en el que el protagonismo absoluto recae sobre su inconfundible voz. Una canción que ha sido compuesta por Xabi San Martín, componente de La Oreja de Van Gogh, quien ya participó en Amores Dormidos, uno de los primeros y más reseñables hits de la cantante. Ahora y con mucha emoción de por medio, un nuevo proyecto musical vuelve a unirles 15 años después, aún con el temas del sueño de por medio. Eso sí, los sentimientos a flor de piel no faltan en Despiértame Cuando Te Vayas, centrados en el desamor y en las despedidas: "Despiértame cuando te vayas, pellízcame en el corazón / No dejes que siga durmiendo si este sueño se acabó / No quiero ver por la mañana, que el sol no sale por los dos / Despiértame cuando te vayas para decirte adiós".

La televisiva cantante no ha querido esconder su emoción en redes sociales frente a las novedades que se avecinan en su horizonte profesional: "No puedo estar más emocionada con cada adelanto de mi séptimo disco. Espero que os guste tanto como a mí." Un álbum del que ya conocemos Demasiado Tarde, la primera carta de presentación junto a Carlos Baute, y No Vives Por Mí. Por si esto fuera poco, Edurne también ha hecho público el nombre de uno de su siguiente compañero de dueto, nada más y nada menos que, Andrés Suárez.

Para lo que habrá que esperar un poco más será para ver a Edurne en concierto presentando su séptimo trabajo. La jurado de Got Talent ha aprovechado para anunciar su próximo concierto el 18 de junio en la sala But de Madrid, donde seguro desgranará su disco al completo y dará comienzo a su gira.