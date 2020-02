Elton John pierde la voz en plena actuación

"No puedo cantar. He perdido la voz por completo", con esta palabras y lleno de impotencia, rabia y resignación, Elton John tenía que abandonar el escenario de su concierto en Nueva Zelanda cuando apenas había entonado un par de canciones. Entre lágrimas y ante la mirada triste de sus miles de fans, no le quedó más remedio que disculparse por una causa de fuerza mayor como una recién diagnosticada neumonía.

El británico intentó por todos los medios continuar con su espectáculo con la mayor normalidad posible, forzando tanto su estado de salud que, finalmente, su cuerpo dijo "basta" y se quedó totalmente mudo y encogido de hombros frente a su piano. Todo esto cuando apenas hacía una semana que Elton John estaba celebrando su Premio Óscar gracias a la canción I’m gonna love me again, de la banda sonora de su biopic Rocketman, la cual interpretó esa noche convirtiéndose en una de las actuaciones protagonistas de la gran noche del cine.

El propio Elton John lo explicó en primera persona a través de su cuenta de Twitter: "Hoy me diagnosticaron neumonía, pero me propuse ofrecerles el mejor espectáculo humanamente posible", una nueva disculpa que se unía a la que ya había ofrecido antes: "Quiero agradecer a todos los que acudieron al concierto de esta noche en Auckland. Unas horas antes me habían diagnosticado una neumonía atípica, pero estaba decidido a ofreceros el mejor espectáculo humanamente posible. Toqué y canté con todo mi corazón hasta que mi voz no pudo aguantar. Estoy decepcionado, profundamente molesto y lo siento. Di todo lo que llevaba dentro." Mensajes ante los que ha recibido innumerables respuestas de apoyo.

A sus 72 años, Elton John se encuentra en plena gira Farewell Yellow Brick Road, la despedida a escala mundial del músico y en la que también tiene previstas dos paradas en España, exactamente en Barcelona los días 2 y 3 de octubre. Es por ello que la decepción de muchos fans ha sido considerable, aunque la empresa encargada de los espectáculos del artista han confirmado que tras un período de reposo por recuperación, los shows continuarán con normalidad. A pesar de ello, son muchos los fans que ven peligrar su oportunidad de ver a su ídolo en directo.