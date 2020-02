Katy Perry: ¿tiene en mente un disco a lo Justin Bieber?

En octubre de 2018, Katy Perry anunció a bombo y platino que entre sus planes inmediatos no estaba la grabación de un nuevo disco de estudio tras todo lo que sucedió con su predecesor: Witness. La solista californiana celebraba ese año el 10º aniversario de una carrera repleto de éxitos pero también con una agenda de lo más apretada.

"He estado en la carretera algo así como diez años así que voy a relajarme. No pienso ir corriendo a hacer otro disco. Siento que he hecho suficiente. Siento como si hubiera estado tocando la campana de ser una pop-star muy fuerte y estoy agradecida por ello. Me encanta hacer música y componer pero no voy a volver a ser parte del juego nunca más. Simplemente me siento una artista. No tengo nada que demostrar y eso es un sentimiento muy liberador" explicó en su día la intérprete.

Sin embargo una cosa son las palabras y otra la inspiración por todas las cosas que han pasado en su vida. Entre ellas que volvió a encontrar el amor que se rompió en febrero de 2017. Tras unos años de relación con Orlando Bloom la pareja volvió a encontrar la chispa que les ha llevado a comprometerse... ¿No os suena esa historia?

Con diferencias, por supuesto, pero es algo similar a lo que le ha pasado a Justin Bieber. El músico canadiense parece haber encontrado la calma y la serenidad necesaria en su mujer para seguir adelante con su carrera musical alejado de cualquier tipo de polémica. Y el resultado es un disco como Changes en el que cuenta esos sentimientos que solo el amor (sea cual sea el género o la condición sexual) puede lograr.

Y si echamos un vistazo a los últimos singles que Katy Perry ha publicado, la idea encaja. Ojo que no estamos diciendo que esa sea la única posibilidad. Obviamente el amor y el desamor mueven gran parte de las canciones musicales de todos los artistas pero la concepción de un disco a modo de diario personal es algo muy de moda en los últimos años.

Con Never really over, la californiana reelaboró la canción Love you like that. Un tema que nos habla de un amor perdido pero que puede tener una nueva oportunidad. La cuestión es avanzar y de eso va la canción, de aceptar que las cosas que han sucedido en el pasado son las que te han llevado hasta el punto en el que te encuentras y hay que mirar hacia delante.

Después le llegó el turno a Small Talk que coescribió junto a Johan Carlsson, Charlie Puth y Jacob Kasher Hindlin. Johan Carlsson y Charlie Puth producen la canción con Peter Karlsson produciendo las voces. La letra de la canción no puede ser más clara: una pareja que no se conocía, que pasan a ser amantes y que vuelven al estatus de 'extraños' cuando la relación se rompe y las conversaciones pasan a ser triviales. ¿Autobiográfico? Desde luego lo parece...

Y así llegamos a Harleys in Hawaii, la prueba de que si Katy Perry tiene en mente un disco a lo Justin Bieber, lo puede crear. Una historia autobiográfica como ella misma reconoció: "Yo estaba grabando American Idol y todo el mundo se iba a Hawaii y yo me moría por ir y dar una vuelta en una Harley copn Orlando. Pasamos algunos días allí y ya sabes, ir montada sobre una moto y que el viento te de en la cara fue muy bonito e increíble. Puedo describir el momento exacto en el que doble una esquina en Oahu y se me ocurrió hacer una canción sobre ello".

Hace algunos meses dejó claro que su intención seguía siendo no publicar un álbum de estudio "pero sí voy a seguir escribiendo canciones y yendo al estudio. Tengo un par de canciones que me encantan y estoy emocionada por poder compartirlas en un futuro muy próximo. Y si el cuerpo luego me pide un disco...".

El sexto álbum de estudio de Katy Perry sigue siendo un enigma pero la californiana parece habernos dejado algunas pistas musicales de lo que nos espera y cada una de sus publicaciones en redes sociales (vacaciones, preparativos de boda, felicitaciones a su media naranja, celebración del compromiso...) gira en torno a Orlando Bloom que como ya os contamos jugó un papel fundamental a la hora de ayudarla en su depresión.

"He tenido episodios momentáneos de depresión, tuve el corazón roto el año pasado porque, sin querer, daba mucha importancia a la reacción del público, y éste no reaccionó como yo esperaba. Me rompió el corazón. La música es lo que más amo y creo que el universo me estaba diciendo: ‘Vale, estás diciendo todo esto sobre quererse a uno mismo y ser auténtico, pero te vamos a hacer pasar otra prueba y dejarte sin validación. Así comprobarás cuánto te quieres a ti misma de verdad. He ido a terapia siguiendo varios procesos y tomando plantas medicinales... Y he tenido un compañero que me ha ayudado a encontrar el equilibrio, Orlando, que también estaba en su propio viaje espiritual. Él ha sido el ancha que me abrazaba y me hacía sentir la realidad. Él no es el fan número 1 de Katy Perry pero sí es el fan número uno de Katheryn Hudson".

¡Yummy!