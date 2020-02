Aplazado un importante evento de K-Pop en Los Ángeles por el coronavirus

Los fans del pop coreano en Norteamérica tienen malas noticias. Si bien, hace apenas unas horas estaban celebrando la actuación histórica de BTS en la Grand Central Terminal de Nueva York, ahora el K-Pop está en el punto de mira en Estados Unidos.

El responsable del aplazamiento del Korea Times Music Festival, uno de los mayores conciertos anuales de K-Pop en el país previsto para el próximo 25 de abril, no es otro que la creciente preocupación por la propagación del coronavirus.

Un festival que en su octavo año consecutivo contaba con las confirmaciones en su cartel de grupos como la girlband MOMOLAND, la cantante solista y ex miembro de Wanna One Ha Sungwoon y la banda de rock No Brain, entre otros y algunas confirmaciones más que aún quedaban pendientes. Una medida ante la cual la organización ha expuesto: "Los asistentes al concierto pueden optar por un reembolso o quedarse con las entradas existentes, que seguirán siendo válidas y transferibles a la fecha reprogramada del concierto."

El aplazamiento del Korea Times Music Festival es el último evento musical en Estados Unidos que se verá afectado por el coronavirus después del festival Overpass Music en California, que se pospuso preventivamente de marzo al 26 de septiembre.

Sin embargo, no es la única precaución que relaciona al pop coreano con la enfermedad, ya que, los miembros de la banda BTS también tomó medidas en la presentación de su último álbum Map of the soul: 7, restringiendo el acceso de los fans al evento. Además, dentro del continente asiático, artistas como TWICE o GOT7 han cancelado o pospuesto conciertos, fechas de giras y reuniones de fans en diferentes localizaciones. Medidas que también han afectado a otros grandes eventos como 2020 Korea Music Awards y 2020 FACT Music Awards, con artistas confirmados como BTS, Monsta X, TWICE, también se han cancelado.