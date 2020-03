Estas son las canciones del nuevo disco de The Weeknd (y ni rastro de Like Selena)

Quedan apenas un par de días para que el nuevo álbum de estudio de The Weeknd vea la luz en todo el mundo. Y una de las grandes incógnitas que quedaba por despejarse en torno a este nuevo proyecto musical ha sido despejada. El músico ha desvelado el listado completo de canciones que formarán parte de After hours.

En total son 14 canciones las que forman parte de este cuarto disco que verá la luz este 20 de marzo: Alone again, Too late, Hardest to love, Scared to live, Snowchild, Escape from LA, Heartless, Faith, Blinding lights, In your eyes, Save your tears, Repeat after me (Interlude), After Hours y Until I bleed out.

De todas ellas, Abel Tesfaye ya nos había presentado varios singles como Blinding lights, Scared to live, After hours o Heartless. De la que no hay ni rastro es de aquella canción llamada Like Selena que supuestamente había registrado recientemente. Como ya os contamos, teniendo en cuenta que en 2017 mantuvo una relación de diez meses con Selena Gomez, parecía que ella podría ser la protagonista de esta nueva canción.

Ver esta publicación en Instagram Track List... 3 MORE DAYS Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 17 Mar, 2020 a las 10:16 PDT

Sin embargo o bien la canción cambió de título y ha aparecido bajo otro nombre en el listado definitivo o se ha quedado fuera en la selección final de After hours, el sucesor de Starboy ( tal vez uno de los mayores éxitos a niveles de ventas y críticas de su carrera) que lanzó en 2016 poniendo fin a cuatro años sin publicar un disco completo (hay que recordar que en el 2018 el músico sorprendió a todo el mundo lanzando My dear melancholy, un EP en el que experimentaba con nuevos sonidos).

En su anterior elepé, The Weeknd incluyó las colaboraciones de Kendrick Lamar, Future, Lana del Rey y Daft Punk. En este listado de canciones que el artista ha hecho público a través de sus redes sociales no se menciona ningún artista aunque seguro que ha contado con la colaboración de productores para este disco.

Todo este proyecto musical se ha acompañado de una poderosa campaña audiovisual que combina el futurismo con sentimientos como la soledad y la angustia y algunos detalles que rozan lo gore con sangre y golpes a go-gó. Muchos coinciden en que este sonido recuerda a los comienzos del cantante en la industria con su proyecto Trilogy de 2012. También recurre a una temática y estilos similares a la de aquella era, ya que en ambas detalla el dolor y la angustia que van a asociadas al desamor. Por lo que es posible que vuelva a sus orígenes.