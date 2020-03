Seis artistas de la Generación Z que están pegando fuerte en nuestro país (Vol.II)

Si con el Volumen I te enseñamos jóvenes que están revolucionando el panorama musical, como Don Patricio o Guitarricadelafuente, esta nueva entrega no se queda atrás. Te traemos caras que ya se han hecho un hueco entre las listas de éxitos. ¿Ya los conoces?

Eva Ruiz, en una imagen promocional de Warner Music. / Warner Music

ALBA RECHE. No hay duda de que nuestra Alba Reche es fruto de su generación. No se cansa de decir que para ella la música es un arte y el arte expresa el contexto sociocultural en el que vives o las cosas que te pasan en el día a día. Además, como A-R-T-I-S-T-A que es, sabe que es un referente para muchas personas. Por eso, siempre intenta dar ejemplo, participar y dar visibilidad a diferentes causas sociales como el feminismo y hablar sin tapujos de temas tabús como las enfermedades mentales, entre otras. ¡Brava!

EVA RUIZ. Con 22 años es un diamante en bruto que, poco a poco, se ha ganado nuestros corazones. Hace un año lo hizo con Vanilla, pegadiza hasta decir basta, y después con Lo prefiero o Tarantino. Sus vídeos son una coctelera de referentes estéticos de todo lo que representa a esta generación, al menos, en cuanto a moda se refiere. Tendencia tras tendencia, chándales de terciopelo —sé que duele a la vista, pero así es como la RAE nos dice que es el plural de "chándal". I'm so sorry!—, maxivestidos de tul, purpurina en los ojos, uñas XXL —¡obviamente!— y trenzas que nos recuerdan a los peinados de las series de finales de los 90 y principios 2000, fuente de inspiración de millenials y Z.

AITANA. Estaba claro, no podíamos dejarla fuera de la lista. Con solo 20 años, ¿qué no ha conseguido Aitana? Artista revelación del año, Canción del año y Mejor Artista del 40 al 1 en Los40 Music Awards; nominada a Mejor nueva artista en los Premios Grammy Latinos, y una colección de discos platino y oro que solo puede dar mucha, pero que mucha envidia —¡pero de la sana!—. Y encima en febrero se convirtió en la nueva asesora de La Voz Kids. Una carrera imparable de la que nos encanta ser testigos.

SINSINATI. ¿Quién no ha bailado o cantado con sus amigos la canción Indios y vaqueros? En un chiringuito de playa en verano o en tu bar favorito, alzando la copa y bailando como si no existiera un mañana. La historia de este grupo —cuyo nombre o bien te recuerda a la ciudad estadounidense o, si eres muy friki como yo, a La casa de papel— ya nos la contó Alberto Palao hace casi un año, pero resume a la perfección el mantra de esta generación. Proyectos que nacen de las ganas de pasarlo bien, de la pasión por una afición común y sin pretensiones. ¡Para que negarlo, nos encanta! Y, por favor, si estás de bajón, ponte de nuevo esa canción y que no se te olvide gritar muy alto: "volveremos a brillar (...) volveremos a sonar".

POL GRANCH. Su videoclip Millonario se estrenó hace solo unos días y el mes pasado nos regaló En llamas con Natalia Lacunza —otra Z, of course!—, un tema que nos recuerda a El quinto elemento o X Men, entre otras películas. Porque la Generación Z vivió el boom de la ciencia ficción y eso marca. Aunque lo que más nos gusta de Pol —además de su música, obviamente— es su individualidad y como ha abrazado esa "nueva masculinidad" de la que hemos hablado otras veces. En diciembre nos sorprendió con el pelo tintado de rosa, que además de estar en plena tendencia, rompe esa regla no escrita de que los hombres no pueden llevar ese color. ¡Olé, tú!

ANA MENA. Es una de las grandes promesas del pop nacional y toda una diva en Italia. Con Fred De Palma y Se iluminaba —Una volta ancora en italiano— se convirtieron en el himno del verano de 2019 en el país vecino y ya recopilan más de 20 millones de reproducciones. No está mal, ¿no? Y sus colaboraciones con grandes nombres de la música no acaban ahí. El mes pasado, por ejemplo, estrenaba No es para tanto con Carlos Baute y Yera. Todo esto con solo 23 años. Pero además de sus ritmos latinos, nos encanta ella porque solo a la malagueña se le ocurriría regalarle a Broncano un pan de pueblo enorme que ponía La Resistencia. ¡Nos declaramos fans!

Como estos seis jóvenes artistas hay muchos más. ¿Qué otros cantantes o grupos de la Generación Z nunca faltan en tu playlist?