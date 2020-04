La parodia de 'Un Paso Adelante' que ha conquistado a Beatriz Luengo y Mónica Cruz

Si algo está demostrando la cuarentena es que la creatividad no tiene límites. Eso y que es un momento ideal para "rescatar" algunas delas series más míticas de la televisión. Así lo han debido pensar dos fans franceses que se han puesto manos a la obra y han recreado la cabecera de una serie tan icónica, en nuestro país y en otros como Francia o Italia, como lo fue Un Paso Adelante.

Un vídeo con el que han sacado la sonrisa a más de un nostálgico y con el que se han ganado el aplauso de los fans y de sus actores, como la propia Beatriz Luengo, que encarnaba a Lola en esta ficción con la que se dio a conocer para muchos. Un personaje que, tal y como ella misma ha demostrado en más de una ocasión, ha sido muy importante en su carrera. La intérprete de Caprichosa ha compartido la parodia aplaudiendo su originalidad y con un agradecimiento para sus autores @xavierdelfuego y @anthony_dmc.

Si de algo pueden presumir sus creadores es de que su vídeo se ha ganado la reacción de prácticamente todos sus protagonistas. Desde Mónica Cruz, que también compartía el clip en su propio perfil, hasta Dafne Fernández, Silvia Marty o Raúl Peña, que decía: "No he podido reírme más". Desde luego, no cabe duda de que Un Paso Adelante marcó los inicios de los 2000's con sus historias dentro de la escuela de Carmen Arranz, sus coreografías y, por supuesto, sus actuaciones más memorables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🧔🏻Anthony DM (@anthony_dmc) el 28 Mar, 2020 a las 10:55 PDT

Sin embargo, no es la única serie española que ha marcado la cuarentena. Durante estos días las redes sociales también se han hecho eco de una peculiar comunidad de vecinos de Torrevieja que, como no podía ser de otra forma, han desplegado todo su sentido del humor para maravillar a todos con su interpretación de la intro de Aquí No Hay Quien Viva desde sus propios balcones. Un vídeo que también se ha convertido en viral sacando la sonrisa de muchos durante este aislamiento.

De hecho, ese mismo edificio ha decidido hacer realidad la versión más artística de la cuarentena y, para contrarrestar la pausa de Tu Cara Me Suena, ellos han creado el suyo propio, versión balcón, por supuesto. En su perfil de Instagram @barrio_maldonado_ se pueden ver todas las imitaciones que han realizado, que van desde Alaska, a Freddie Mercury pasando por Aladdín.

Una muestra más de que donde hay creatividad y buen humor no hay lugar para el aburrimiento.