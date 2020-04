Descubre qué hacían los protagonistas de ‘Friends’ antes de la serie

El 6 de mayo de 2004 se emitió en Estados Unidos el último capítulo de Friends y está claro que todavía no lo hemos superado. No solo se convirtió en un fenómeno televisivo mundial, sino que 16 años después nos sigue acompañando. Puede que sea porque se convirtió en un icono de la comedia de los años noventa, porque todos sabemos lo que significa que tus amigos se conviertan en tu familia, porque Netflix subió la serie al completo este 2019 —claramente eso no nos ayudó a pasar página— o porque la nostalgia por los 90 y los 2000 está a la orden del día.

Evidentemente, tampoco ayuda estar confinado en casa y tener todo el tiempo del mundo para hacer una maratón al completo como Courtney Cox o que la influencer Chiara Ferragni y su familia hayan hecho su propia cabecera casera. Tendencia a la que también se ha unido Amaia con sus amigas Helena Contreras y Maddi. Por una cosa u otra, Friends sigues estando de moda —o, mejor dicho, nunca dejó de estarlo—. Y, por supuesto, todavía nos seguimos preguntando sobre los actores que interpretaron durante diez años a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe. ¿Se van a reunir? ¿Siguen siendo amigos? ¿En qué proyectos andan? Pero lo que quizás no sabes o no te has parado a pensar es: ¿qué hacían antes de que Friends?

Viajamos al pasado para descubrir lo que hacían sus protas antes de que Friends llegara a sus vidas:

Antes de que la citaran para el casting de Friends, su rostro ya era “medianamente” conocido por el público. Primero como modelo de publicidad. Ella es la fan que sube al escenario y se pone a bailar con Bruce Springsteen en el videoclip Dancing in the dark. Y en 1985 se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en decir la palabra “periodo” (period) en televisión gracias a un anuncio de Tampax—tal cual te lo contamos, si no te lo crees puedes leerlo aquí—.

Después de unos años en el mundo publicitario, dio el salto al cine con Ace Ventura, un detective diferente. ¿Te acordabas que compartía pantalla con Jim Carrey en esa película? Incluso interpretó a la novia de Jerry Seinfeld en la quinta temporada de la serie. Pero, sin duda, nos quedamos con esta anécdota de la prueba de Friends. Los productores querían que interpretara el papel de Rachel, pero cuando leyó el guion dijo que no, que ella era Monica. ¡Razón no le faltaba!

Definitivamente, la historia de cómo David llegó a convertirse en Ross es la más breve. Fue el primero en ser elegido para participar en la serie y, no solo eso, sino que el papel de Ross Geller fue escrito expresamente para él. En su etapa previa a la fama, trabajaba a caballo entre Chicago y Los Angeles. Con sus amigos y excompañeros de la universidad fundó la compañía teatral Lookinglass, trabajaba como camarero y conseguía algún papelito que otro en episodios de sitcoms como Aquellos maravillosos años, Policías de Nueva York, Blossom —era el novio malote de su mejor amiga Six— o Monty.

Schwimmer conoció a los creadores de Friends en el casting de otra serie y les encantó la vulnerabilidad y la timidez que transmitía, así que cuando empezaron a trabajar en su nueva serie tuvieron claro que Ross sería para él.

Por aquel entonces a Aniston se le conocía por ser la reina de las telecomedias fallidas, ya que todas las series en las que participa fracasaban. Tanto es así que en el libro I'll be there for you, Kelsey Miller cuenta que vio al productor Warren Littlefield en una gasolinera y le preguntó: “¿Alguna vez lo conseguiré?” Evidentemente no recordamos ninguna de las series en las que participó en su etapa preFriends, pero solo por curiosidad os contaremos que coprotagonizó Molloy con una preadolescente Mayim Bialik, justo antes de protagonizar su gran éxito, Blossom, y muuuuuuuucho antes de aparecer en The Big Bang Theory.

Y si sois muy frikis de Friends —y si estáis leyendo esto lo sois—, añadir que a Jennifer Aniston le ocurrió exactamente lo mismo que a Courtney Cox. En un principio, la llamaron para interpretar el papel de Monica, pero al leer el guion se dio cuenta de que tenía que interpretar a Rachel. Y a ella, como a su amiga, tampoco le faltó razón.

Como su personaje, el de Kudrow es uno de los casos más curiosos y enigmáticos. A diferencia de sus compañeros de reparto, no supo que quería dedicarse a la interpretación hasta más tarde. Estudió biología y trabajaba con su padre en un estudio sobre las cefaleas. ¡Cómo has oído, cefaleas! No suena nada a Phoebe Buffay, ¿verdad? Pero un día le pico el gusanillo de la interpretación y empezó a dar clases de improvisación. Los cursos dieron su fruto y la contrataron para interpretar a Roz Doyle, la compañera de Frasier en la radio. Sin embargo, la acabaron despidiendo porque finalmente no encajaba para el papel y la sustituyeron por otra actriz (Peri Gilpin). Obviamente, spoiler alert, su carrera no acabó ahí.

Después la contrataron para interpretar a una camarera en el éxito de los noventa Loco por ti. ¿Y sabéis cómo se llamaba esa camarera rubia, prepotente y algo despistada? Lo habéis acertado, ¡Ursula! El mismo año que participaba en la serie de Paul Reiser y a Helen Hunt la eligieron para ser Phoebe, pero, ¿qué hacer? Una serie se emitía a las ocho y otra, media hora después. ¿Cómo explicar que Lisa Kudrow era camarera en Riff’s y a la vez masajista en el West Village? A los guionistas no les quedó otra y así fue como surgió la hermana gemela de Phoebe. Aquí tenéis la prueba.

De entre todos sus compañeros, era el que menos experiencia tenía. Su principal trabajo antes de Friends fue aparecer en un anuncio de Heinz. Por favor, especial atención a este vídeo de un jovencísimo Matt Le Blanc comiéndose un perrito caliente y echándose kétchup desde una azotea. Había colaborado como modelo para marcas como Coca Cola, Levi's, KFC, Seven Up, pero poco como actor. Lo bueno era que las pocas veces que había participado en series de televisión siempre interpretaba a personajes muy parecidos a Joey: seductores italoamericanos. Y por si fuera poco, llegó al casting con resaca y sangrando por la nariz. Solo diremos: How you doin'?

Si alguna vez habéis visto tomas falsas de la serie o alguna entrevista, habréis llegado a la conclusión de que Perry es igual que Chandler. A sus 23 años estaba sin blanca y desesperado por conseguir un trabajo inmediato. Llevaba una década trabajando como actor —Sensación de vivir, ¿Quién es el jefe?, Boys will be boys...— y su padre era John Bennet Perry, uno de los rostros más conocidos de la televisión en los años setenta y considerado un sex symbol por sus anuncios de Old Spice.

Justo cuando se estaba buscando el reparto de Friends, Perry estaba trabajando en una nueva serie llamada L.A.X. 2194, sobre unos trabajadores de un aeropuerto en el año 2194. Obviamente, esta serie no tuvo éxito, pero le impidió poder hacer las pruebas para Chandler Bing. Sin embargo, después de mil pruebas y que su amigo Craig Bierko rechazara interpretar a Chandler, los productores, desesperados, llamaron a Matthew Perry y le dieron el papel. ¡Menos mal!