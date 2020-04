Se filtra la supuesta portada de ‘Chromatica’, el nuevo disco de Lady Gaga

El estreno del nuevo disco de Lady Gaga estaba previsto para el 10 de abril, pero debido a la crisis del COVID-19, la artista lo retrasó para más adelante. Eso sí, aún tendremos que esperar para conocer la fecha oficial.

Sea como sea, Internet ha filtrado la que supuestamente será la portada de este gran proyecto. Siguiendo con el estilo moderno que definió Stupid Love, Gaga nos muestra una faceta más oscura con una melena rosa, un atuendo negro y unas botas muy de la línea de Alejandro. Vamos, que la antigua Lady Gaga está de regreso.

Eso ya lo demostró con el lanzamiento de su sencillo más reciente, pero los Little Monsters lo han podido confirmar con esta filtración. Claro que se trata de eso, una filtración, por lo que también tendremos que esperar para saber si será o no la imagen de Chromatica. No nos extrañaría, ya que su símbolo aparece rodeando a nuestra protagonista, quien yace sobre una rejilla en una escena que parece haber sido extraída de una película del espacio.

Lady Gaga se ha mantenido al margen de esta filtración, pero sí ha desvelado que tiene algo muy importante que desvelar. En una conexión a través de Facetime con Jimmy Fallon, declaró que no puede adelantar nada porque "todavía está ultimando los detalles y tiene un montón de llamadas telefónicas que hacer".

¿Qué será lo que trae entre manos nuestra protagonista? ¿Confirmará al fin la colaboración con Ariana Grande que todos sus seguidores esperan? ¿Desvelará la imagen que se acaba de filtrar? ¿Nos dará fecha para el estreno de Chromatica? Una vez más, tendremos que esperar para saberlo.

Este es el mayor regreso musical de Lady Gaga, quien se une al movimiento de la nostalgia al que muchos artistas se han sumado para retroceder en el tiempo y traernos de vuelta los sonidos con los que irrumpió en las listas de éxitos internacionales. Si te gustó la Lady Gaga de Poker Face y Alejandro, estás de enhorabuena. ¡Ha vuelto!

De ser ésta la imagen de su nuevo disco, ¿qué opinas sobre su estilo?