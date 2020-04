51 canciones de mujeres que inspiraron a Taylor Swift para ser cantante

Una de las dudas que todos los fandom tienen sobre los artistas a los que idolatran es la música que les marcó en su infancia o adolescencia y que les condujo hacia su posterior vocación musical. Taylor Swift ha elaborado una completa lista de 51 canciones de mujeres que la inspiraron para ser cantante con motivo del Mes de la Historia de la Mujer.

"Al final del Mes de la Historia de la Mujer, quería hacer una lista de canciones y artistas que hicieron la música que se convirtió en la banda sonora de mi vida durante un tiempo, una fase, durante mis viajes sin fin en el autobús escolar, cuando obtuve mi permiso de conducción o cuando le gritaba a un cepillo para el pelo decidiendo finalmente que yo también quería hacer música" explica la cantante estadounidense responsable de Lover.

En el listado que puede escucharse en la popular plataforma de streaming Spotify figuran artistas de distintas nacionalidades: desde The Corrs a Shakira pasando por Avril Lavigne, Jewel, Kelly Clarkson, Faith Hill, Sade, JoJo, Shania Twain o LeAnn Rimes entre muchas otras.

"Veo a estas mujeres como mis mentoras lejanas, que me enseñaron cómo la música realmente puede hacer que la vida de alguien sea más fácil y más mágica. Estas profesoras me guiaron melódica, lírica, espiritual y emocionalmente sin siquiera saberlo. Y aunque no he conocido a la mayoría de estas mujeres, siempre les estaré agradecido" finaliza Taylor Swift.

Un lado musical y feminista de Taylor Swift del que siempre ha hecho gala y cuya última prueba llegó con el estreno de The Man con una letra de lo más explícita e inspiradora: "Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo. Preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre." Una muestra más de la lucha por la revalorización de la mujer en la industria musical (y en cualquier otro sector).

De hecho, en 2017 apareció en la portada de la revista Time con otras cuatro Silence breakers. Una de las razones fue su apoyo al movimiento #MeToo, sobre todo tras llevar a juicio al locutor David Mueller por haberle "manoseado" el culo en 2013.