Pablo Alborán nos desvela la playlist de su vida en ‘LOS40EnCasa’

En estos días de confinamiento, cualquier excusa es buena para conectarnos a las redes sociales. Pero cuando Pablo Alborán te espera en un encuentro en directo, la excusa es más que válida.

El pasado 13 de abril, el malagueño protagonizó un directo en LOS40EnCasa junto a nuestra presentadora Cristina Boscá y Carmen Ramírez de Cadena Dial. En este encuentro personal, no solo nos presentó su nueva canción Cuando Estés Aquí, sino que además respondió a las preguntas que sus seguidores enviaron.

Claro que, como ya ordenan las autoridades, esta conexión se llevó a cabo desde el hogar de nuestro protagonista, quien nos abrió las puertas de su casa para contarnos cómo está viviendo esta situación. Pero los alboranistas y el cantante utilizaron este momento para desconectar, y aprovechando la situación, confesó qué canciones forman su playlist más personal.

Una canción que te recuerde a un amigo/a o alguien especial... "Bolero a Marco de Vicente Amigo. Mi hermano para mí significa muchísimo. Es como un padre para mí. Me recuerda a la infancia".

Una canción que te haga bailar... "Iskaba de Wande Coal".

Una canción que te hubiese gustado firmar... "Cualquiera de John Barry, así de película. Me gustan mucho las bandas sonoras. Y si no, Cuando Nadie Me Ve o El Alma Al Aire de Alejandro Sanz. Pero es que si las hubiese escrito yo, no hubiese sido así. Las tiene que haber escrito él. Es único".

Una canción que te haga creer en la humanidad... "Cualquier canción. Sinnerman de Nina Simone. Además es cañera y te pones a bailar. En general, cualquier canción te hace creer en la humanidad. La música, el arte y la cultura te hace creer en la humanidad".

Una canción que te lleve a Málaga... "Cualquiera de Niña Pastori o del primer disco de Vanesa Martín. Cualquier artista de mi Tierra, que hay muchísimos. La canción Desconocido de La Mari de Chambao me encanta".

Una canción que, cuando la escuchas, se para el mundo y solo prestas atención a ella... "Clarity de John Mayer".

Una canción que te alegra el alma... "No Estamos Locos de Ketama, cualquier rumba. Khalid es un artista que su voz me gusta mucho y tiene temas que te transmiten buenas energías. O Bruno Mars también me transmite en general en sus actuaciones, en sus directos, en sus DVDs, todas sus canciones, incluso sus baladas, me transmiten algo positivo".

No cabe duda de que Pablo Alborán es todo un melómano, cuyos gustos musicales se traducen en una variedad de estilos nacionales e internacionales que definen su día a día. Y es que lo que él desconoce es que son sus canciones con las que nosotros nos sentimos identificados.

Y tú, ¿compartes gustos con Pablo? ¿Hay alguna de estas canciones que te haya hecho vibrar?