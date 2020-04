Robledo lanza una propuesta irrechazable a Rauw Alejandro en el live de LOS40 Urban

Robledo se ha convertido en una de las mayores promesas de los sonidos urbanos, y no solo lo decimos nosotros. Primero probó el éxito con No Me Olvida junto a Omar Montes y Químico Ultramega, y ahora se ha consolidado en la industria con Dime Bbsita junto a Alex Martini.

Quizás estarás pensando que decir "consolidado" es una palabra demasiado fuerte, pero lo cierto es que coincide con la realidad. Con escasos días de vida, su videoclip ya supera los cuatro millones de reproducciones. ¿Acaso no es ésta una prueba definitiva del éxito de Robledo? Nadie le quita el ojo (ni los oídos) de encima.

En LOS40Urban hemos tenido el placer de charlar con él en un encuentro en directo a través de nuestra cuenta de Instagram, y lo que pudo desvelarnos ha sembrado el nerviosismo entre sus seguidores. La música parece tenerle preparado un futuro muy prometedor.

Nacido en Madrid, Robledo se adentró en el mundo del freestyle, descubriendo así su talento. Sus influencias del reggaetón nunca le abandonaron, pues confiesa que él siempre había escuchado a Daddy Yankee, el verdadero rey de este género. Por ello, decidió desvincularse del mundo de las batallas de gallos para emprender un camino en la música. Entonces decidió colaborar con Omar Montes, a quien ahora puede llamar, no solo compañero, sino también amigo. Tanto es así que aparece en el videoclip de su último gran hit Dime Bbsita. Pero vayamos al grano.

En esta entrevista con nuestro presentador Sergio Labrador, el cantante ha confesado que sí habrá remix de este tema, pero que aún no está confirmado el nombre del artista o la artista que colaborará en él. Lo que sí ha podido asegurar es que será "del otro lado del charco". Y es que precisamente, uno de los referentes urbanos que viven "al otro lado del charco" y que Robledo confiesa que escucha, y mucho, es Rauw Alejandro.

Desmiente que sea él el que escuchemos en la nueva versión de su tema, aunque "le encantaría". Desde el live de LOS40Urban aprovecha para lanzarle la propuesta no-indecente de atreverse a trabajar con él en algún proyecto y, por qué no, en este remix. ¿Llegarán sus palabras a ojos y oídos del puertorriqueño? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Sea como sea, Robledo vive una de sus épocas más emocionantes. Tras el esfuerzo y el tiempo invertido en su futuro musical, comienza a recoger sus frutos. Y hemos de decir que dichos frutos cuentan con un sabor exquisito. Pero esta cosecha también se verá reflejada en el álbum que confiesa traer entre manos, aunque asegura que tendremos que esperar para escucharlo. "Lo sacaré cuando se puedan hacer conciertos normales, cuando me pueda montar una gira", asegura el madrileño.

Eso sí, no hay cuarentena ni pandemia que pueda frenar la pasión de Robledo por la música. Tanto es así que asegura que se propuso lanzar el clip de Dime Bbsita, y lo hizo de la forma más casera con la colaboración de sus amigos y compañeros de la industria. Omar Montes y Ana Mena son algunos de ellos. Pero aunque la música consiga llenar parte del vacío que le deja el confinamiento, nuestro protagonista tiene claro qué hará cuando el Estado de Alarma llegue a su fin: ir a ver a su familia, a sus amigos y a su novia, que vive en Barcelona.

El significado de su tatuaje más especial, cómo se ve de aquí a cinco años y su consejo para alguien que quiere ser cantante son otros de los temas que han protagonizado esta fluida conversación de Robledo con LOS40Urban. Ahora solo queda esperar a que Rauw Alejandro acepte esa propuesta que el artista, y a la vez su seguidor, le lanza desde nuestro encuentro virtual. ¿Te gustaría escucharlos en un mismo tema?

