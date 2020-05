All on me es lo nuevo de Armin van Buuren

Armin van Buuren tiene nuevo hit. Su nombre es All on me y acaba de ser estrenado. El DJ neerlandes está acompañado en este temazo por el productor Brennan Heart y con la voz del cantante sueco Andreas Moe.

Se trata de la segunda canción que estrena el músico durante este mes de abril después de que a comienzos de mes pudiéramos disfrutar de This I vow, el tema trance en el que colabora con MaRLo.

"I am beyond excited to present you my new single called 'All On Me' together with Brennan Heart. I loved working with Brennan, our approach to music is so inherently different and I learned a great deal by working with him in the studio. I hope you like 'All On Me' as much as we do!" ("Estoy mucho más que emocionado de presentaros mi nuevo single llamado Al on me junto a Brennan Heart. Me encantó trabajar con Brennan, nuestra aproximación a la música es tan inherentemente diferente que fue un gran negocio trabajar con él en el estudio. Espero que os guste All on me tanto como a nosotros!") ha escrito Armin Van Buuren.

El dj está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera musical y también uno de los más prolíficos. Hay que recordar que a finales del pasado mes de octubre puso a la venta su séptimo álbum de estudio que llevaba por título Balance con el que puso fin a cuatro años de silencio discográfico desde la edición de Embrace (2015).

Un álbum en el que contó con las colaboraciones de artistas como Ne-Yo, Above and Beyond (con quienes ya ha llevado a cabo hits como Show Me Love), Avian Grays, Garibay, Sam Martin o Shapov.

Sus seguidores en Argentina ya tienen nuevo himno con el que seguir pasando el confinamiento y crear un juego de luces tan espectacular como el que generaron con Ping Pong de Armin van Buuren.



