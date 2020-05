Ya puedes tener una mascarilla diseñada por Billie Eilish, Ariana Grande o Justin Bieber

Desde hace algún tiempo, muchos artistas parecían vaticinar que las mascarillas iban a convertirse en uno de los accesorios más necesarios y figuras de la música como Billie Eilish, Bad Bunny, Black Pink o Justin Bieber ya las incluían de manera habitual en sus outfits como un complemento más. Sin embargo, ahora el uso de las mascarillas ha alcanzado un siguiente nivel en importancia, más allá de ser un simple adorno y, es por ello que numerosos artistas se han puesto manos a la obra por una buena causa.

Bajo el nombre "We’ve got you covered", es decir, "Os tenemos cubiertos", una veintena de músicos han puesto su propio diseño y nombre a unas mascarillas que ya se están comercializando de forma online. Eso sí, todo con el objetivo de recaudar fondos para la industria discográfica, una de las más afectadas por la situación actual, al igual que otros muchos sectores culturales. De esta forma, Universal Music apoyará económicamente con los beneficios de esta iniciativa a todos los trabajadores del sector que han visto afectada su actividad laboral por la crisis del coronavirus.

Desde Billie Eilish, quien ha elegido su típico muñeco en tono verde flúor, al romanticismo de Ariana Grande, que ha optado por una lágrima para su modelo, todas ellas tienen el toque personal de cada artista. Ya sea su logo, como es el caso de las surcoreanas Black Pink o la clásica lengua de The Rolling Stones, pasando por el mensaje de cariño de The Weekend. Una lista de artistas a la que se suman nombres como Queen, Imagine Dragons, Justin Bieber e, incluso, homenaje a algunas voces que ya no están entre nosotros como Frank Sinatra, Tupac, Bob Marley o XXXTentacion. Todas ellas se pueden adquirir en esta web por un precio de 15 dólares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bravado (@bravadousa) el 24 Abr, 2020 a las 1:22 PDT

Una iniciativa que surge en un momento en el que la venta de mascarillas se está convirtiendo en todo un negocio, con especial foco de atención en las grandes firmas de lujo o aquellas creadas por diseñadores de prestigio y vendidas a precios muy altos. Razón por la que no han dejado a estar libres de polémica, acusándoseles de oportunismo.

Pero, volviendo al terreno musical y a los fines sin ánimo de lucro, no es la primera vez que los artistas unen sus fuerzas y su influencia por una buena causa en estas últimas semanas. Por ejemplo, con el concierto One World Together At Home promovido por Lady Gaga, se recaudaron más de 100 millones de dólares. Pero este no es el único ejemplo que hemos podido ver. En nuestro país y también relacionado con las mascarillas, India Martínez ha reunido a multitud de artistas para luchar contra la violencia de género, uno de los temas que más preocupan durante el confinamiento.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!