Vanesa Romero, Sara Sálamo y Pablo Rivero: Actores a punto de lanzar novela

Las editoriales, como el resto del mundo, han parado rotativas en este confinamiento, pero empiezan a ver luz al final del túnel. Ya tienen reprogramados sus lanzamientos y, entre las muchas historias que nos llegarán en los próximos meses vamos a quedarnos con tres que tienen algo en común, están escritas por actores o actrices.

Para Vanesa Romero y Sara Sálamo es su primera vez. Las dos actrices se lanzan a esta nueva aventura. Para Pablo Rivero es la segunda, él ya sabe lo que es recibir el feedback de sus lectores.

Sara Sálamo. El ocaso del mono que arañaba la pared (26 de mayo)

“Cuando estamos ilusionados, nos cambia hasta la mirada. Nos sentimos eufóricos, plenos...Así estaba yo el día que me comunicaron que este año celebraría mi primer Sant Jordi como autora con: El ocaso del mono que arañaba la pared”, escribía Sara Sálamo el pasado 23 de abril.

Las circunstancias actuales truncaron sus planes. “Había imaginado este día entre besos, abrazos, rosas y muchos libros... ¡mi libro! Pero las circunstancias son las que son, y nos ha tocado postergar la fecha de lanzamiento. Aun así, quiero que sepáis que tengo la misma mirada. La misma ilusión porque os sumerjáis en la historia de Pilar”, añadía. Ahora sabemos que será el 26 de mayo cuando podamos disfrutar de su debut.

Pilar es una joven escritora asidua a los photocall y la protagonista de esta historia que bordea el humor negro y nos lleva a un final inesperado. “Una foto de nuestra sociedad actual donde emergen problemas e inseguridades. Ninguno nos libramos de que un día nuestro mundo se ponga patas arriba. Y ni Google nos sabrá decir cómo solucionarlo”, describen en su editorial.

Vanesa Romero. Música para Sara (28 de mayo)

A principios de marzo, la actriz de La que se avecina y Aquí no hay quien viva anunciaba que su debut literario estaba al caer. A ella también le tocó posponer el lanzamiento de su primera novela.

“No tengo palabras para describir todo lo que siento en estos momentos; hoy por primera vez lo he tenido en mis manos, qué sensación más especial, llena de magia...Espero que esta historia la disfrutéis tanto como yo escribiéndola, aunque, siendo sincera, también he sufrido y me he enfrentado a mis miedos, como Sara, la protagonista de mi historia...”, compartía en aquel momento.

Ahora, ya tiene fecha para el lanzamiento de su libro, el 28 de mayo. La historia del sueño de toda una vida que se trunca en tan solo 8 segundos. Sara quería convertirse en la campeona del mundo de los 100 metros lisos, pero no puede ser. Su vida se desmorona, pero hay que seguir y su meta, ahora, es ser feliz.

Un pendrive con un secreto, el abandono de la seguridad del hogar fa­miliar, nuevas amistades, dejar paso al amor, aprender a enfrentarse a los miedos, permitirse ser imperfecta, equivocarse y remontar o des­cubrir nuevas pasiones serán los ingredientes que empleará Sara para ganar la maratón de la vida. Todo aderezado con viajes, fotografías, canciones y alguna que otra película.

La primera novela de Vanesa Romero refleja las luces y las sombras del éxito, pero también la importancia de no dejarse nunca vencer y alcanzar los sueños. Música para Sara es un chick lit espontáneo, fresco, reflexivo con unos toques personales, mucha ternura y unas gotas de humor.

Pablo Rivero. Penitencia (11 de junio)

En el caso de Pablo Rivero, él ya sabe lo que es publicar un libro. No volveré a tener miedo nos descubrió su pasión por el thriller y la escritura. Ahora vuelve a probar con un domestic noir que nos sumerge en una atmósfera inquietante y magnética del mundo de la interpretación y la industria del cine que le son tan cercanas.

“Sorprenderos, intrigaros y dejaros tocados es mi principal motor. Gracias infinitas por vuestra confianza y por haberos dejado llevar con aquel parricidio acontecido en los años 90. Muero de ganas de que por fin #Penitencia pueda estar en las librerías y demás puntos de venta y que me contéis también qué os parece. Ya queda muy poco o eso espero. Mientras tanto yo me conformo con abrazar su portada en mi iPad y leer vuestros mensajes en los que me decís las ganas que tenéis de leerla. Me hacéis súper feliz y me llenáis de energía para seguir tramando historias”, escribía el pasado Día del Libro.

En esta ocasión, Penitencia nos cuenta la historia de Jon, un actor que lleva veinte años interpretando a un asesino en la serie más longeva de la televisión española. Tiene fama y dinero, pero vive atormentado por su personaje y eso le lleva a dejarlo todo y retirarse a una casa perdida en un bosque cercano a un pequeño pueblo. Quiere huir de la prensa y los paparazzi, pero la ansiada tranquilidad se ve enturbiada por una serie de escabrosos sucesos.

