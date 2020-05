¿Sabías que ya puedes ver contenido de Netflix en WhatsApp?

WhatsApp ya es un elemento de comunicación prácticamente imprescindible en nuestro día a día y está más que consolidada como la aplicación de mensajería más utilizada en nuestro país. Ha sido precisamente durante el período de cuarentena cuando la App se ha puesto manos a la obra y ha incorporado numerosos cambios en su funcionamiento, como las medidas para frenar la propagación de bulos o sus mejoras en usos tan demandados estos días como las videollamadas, que ya permiten hasta ocho participantes.

Sin embargo, la última novedad de la App tiene como coprotagonista a otra de las plataformas estrella: Netflix. Gracias a una sorprendente alianza entre ambas, desde ahora, ya es posible visualizar contenidos de Netflix directamente dentro de WhatsApp y sin salir del chat, de la misma forma que ocurre con vídeos de otras plataformas como YouTube, Facebook o Instagram.

Eso sí, esto no significa que puedas hablar con tus amigos mientras ves una serie dentro de WhatsApp, ya que, lo único que se podrá compartir son los tráilers de sus series, películas o documentales, no el completo del producto. Por el momento es lo único que puede ofrecer esta unión, dado que no es posible la asociación de una cuenta de Netflix a través de la App de mensajería. Sin embargo, esta utilidad aumentará y mucho las posibilidades para recomendar alguna serie o alguna película entre tus conocidos, algo que está a la orden del día. De esta forma, cuando alguien te envíe un enlace de algún contenido podrás verlo en el propio reproductor emergente de WhatsApp simplemente haciendo click sobre él. Una muy buena noticia para indecisos o para aquellos a los que les recomiendan un título y luego no recuerdan cuál era.

¿Cómo se puede compartir el contenido de Netflix en WhatsApp?

Aunque a través de iOS ya era posible, es ahora cuando también los usuarios de Android podrán disfrutar de esta función. Compartir los vídeos es realmente sencillo y se puede hacer de dos formas. La primera, copiando y pegando el enlace directamente en la conversación que quieras y, la segunda, a través de la App de Netflix en la nueva función "Compartir" que quizás no te haya pasado desapercibida y en la que directamente aparece WhatsApp como una de las opciones. ¡Así de sencillo!

