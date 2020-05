El corte de pelo que viene: la melena corta

El confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus Covid-19 ha provocado que muchos y muchas hayan intentado hacer sus propios looks en casa. Tijeras y máquinas de cortar el pelo han impuesto las tendencias durante la cuarentena pero ahora las peluquerías y centros estéticos van recuperando poco a poco la normalidad. Lxs que han sabido esperar y lxs que tienen que arreglar los 'desastres' de la crisis van a elegir uno de estos looks.

Está claro que en el sector masculino todo pasa por el pelo rapado. Cómodo, fresco, idóneo para el verano y difícil de arreglar una vez metida la maquinilla. Además supone un cambio radical con respecto a la actual situación tras varios meses encerrados en casa.

Futbolistas, presentadores de televisión, actores, chefs, artistas…son muchos los que ya se han rapado al cero. Y hay que admitir que, en la mayoría de los casos, el resultado no está nada mal. El corte no es exclusivo de ellos. Ellas también pueden disfrutar de un look 'rapado' con el que cambiar radicalmente de estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt) el 2 May, 2020 a las 1:04 PDT

Sin llegar a tal extremo, parece que entre ellas el corte que viene y se convertirá en tendencia es la melena corta. Las principales webs y revistas femeninas coinciden en la longitud aunque para cada experta en peluquería de publicaciones como Vogue, Clara o En Femenino el resultado final varía.

Desde las que optan por la nuca más despejada, hasta el corte blunt bob pasando por la melena corta con ondas surferas o el corte pixie. Artistas como Rosalía o Dua Lipa, dos de las más activas a la hora de cambiar de look estos días, también marcarán tendencia poniéndose en manos de los mejores profesionales.

La melena corta es el corte del verano 2020.

