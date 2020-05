Kygo desvela las canciones de Golden Hour pero no sus colaboradores

OneRepublic, la banda liderada por Ryan Tedder, es el más reciente colaborador de Golden Hour, el nuevo álbum de estudio de Kygo. Un disco que estará compuesto por 18 canciones de las que ya ha desvelado su título pero no el listado definitivo de colaboraciones.

Este viernes se estrenará Love somebody, la canción que une al dj noruego con la banda estadounidense. Una tradición semanal a la que ya nos hemos acostumbrado y gracias a la cual ya hemos podido descubrir canciones como Freedom (Zak Abel), Higher Love (Whitney Houston), I'll Wait (Sasha Sloan) y Like it is (Zara Larsson y Tyga).

Golden Hour pone fin a tres años de silencio discográfico desde la publicación de su triunfal Kids in love (2017) aunque en los últimos años hemos podido disfrutar de varias de sus composiciones, precisamente con algunos de los invitados de su nuevo elepé como One Republic.

Su tercer disco de estudio todavía no tiene fecha conocida de lanzamiento aunque el dj ya ha anunciado que la prereserva del mismo se abrirá este mismo viernes cuando podamos escuchar Lose somebody de Kygo y OneRepublic.

Este es el listado de canciones y colaboradores conocidos hasta la fecha de Golden Hour.

1. The truth

2. Lose somebody (con OneRepublic)

3. Feels like forever

4. Freedom (con Zak Abel)

5. Beautiful

6. To die for

7. Broken Glass

8. How would I know

9. Could you love me

10. Higher love (con Whitney Houston)

11. I'll wait (con Sasha Slona)

12. Don't give up on love

13. Say you will

14. Follow

15. Like it is (con Zara Larsson y Tyga)

16. Someday

17. Hurting

18. Only us