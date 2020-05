Aitana: “No tengo buen recuerdo del día que lancé ‘Teléfono’”

“Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte”, cantamos todos y todas aquel verano de 2018. El cielo era azul, podíamos salir a las calles y Aitana, quien ya sabía lo que era tener un hit gracias a Lo Malo, acababa de lanzar su primer single fuera de la academia de Operación Triunfo: Teléfono.

Ahora, cuando se van a cumplir dos años de la publicación de aquel tema, Aitana recuerda cómo se sentía en aquel momento en un encuentro especial de LOS40 con Dani Moreno. Y no, no fue todo maravilla.

“Si te soy sincera no tengo buen recuerdo del día que lancé Teléfono”, ha empezado a decir la cantante de veinte años. “La gente esperaba que lanzase una balada o algo completamente diferente. Yo quería sacarla porque la veía muy de verano y confiaba mucho en esa canción”, ha continuado diciendo.

“Eso fue lo que me puso triste el día que salió, pero poco a poco, la gente la iba recibiendo con más cariño y a día de hoy es una de mis canciones favoritas”, ha terminado diciendo la joven.

Teléfono se convirtió en una de las canciones más escuchadas de 2018. Solo en Youtube suma noventa millones de reproducciones y consiguió ser número 1 de LOS40 en octubre de ese mismo año. Sin lugar a duda, al final el single fue un acierto y el tiempo le ha dado la razón a Aitana.