Amaia Montero vuelve a la vida pública de la que se había alejado para 'curarse'

Hace poco más de un mes y después de una discusión a través de redes sociales, Amaia Montero decía "basta" y, con un directo "hasta pronto", se despedía de sus perfiles públicos. Aunque, bien es cierto que fue una despedida que duró menos de lo previsto, interrumpida por otra sonada polémica protagonizada junto con la argentina Lali Expósito y en la que terminó tomando parte hasta la hermana de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.

Todo apunta a que las críticas que han señalado a la cantante durante estos últimos meses han terminado por sobrepasar el límite de lo que estaba dispuesta a soportar. Razón por la que Amaia respondía a una fan con estas duras palabras el día 14 de abril: "No... realmente no entiendes como me siento... no lo sabes... para eso tendrías que haber estado y estar en mis zapatos... sé que no lo hizo con mala intención pero probablemente el comentario que ha puesto es el último que yo hubiera escrito... como he dicho... todo tiene un por qué... he sufrido muchísimo (...) Cuando crea conveniente haré lo que tenga que hacer... lo último que necesito es más presión... sé que me queréis y que levantáis los brazos siempre por mí lo tengo clarísimo al igual que yo por vosotros y espero que lo tengáis clarísimo... ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco." Una situación que le llevó también a cancelar un directo de Instagram muy esperado por sus fans.

Tras este tiempo de cuarentena, el cual todo apunta a que Amaia Montero ha aprovechado para reflexionar y reencontrarse, parece que está preparada para regresas a la vida pública. Sin duda una buenísima noticia para sus seguidores, quienes llegaron incluso a promover el movimiento #EnLosZapatosDeAmaia como apoyo a su artista preferida.

Ver esta publicación en Instagram BENDITOS SEAN LOS ERRORES 🔝🖤 Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 17 May, 2020 a las 4:37 PDT

Su última publicación, en blanco y negro con un toque nostálgico y acompañada por el texto "Benditos sean los errores" ha sido la confirmación de que algo está mejorando en la vida de Amaia. Además, esta foto no sería la única que invita a creer que la cantante está atravesando un momento más positivo, sino que, además, ha compartido durante los últimos días imágenes en las que aparece de lo más sonriente y recordando su época junto a la banda donostiarra, así como, otra luciendo un vestido negro al más puro estilo "dosis de autoestima". Posts que, sin duda, contrastan mucho con los anteriores en los que expresaba sus sentimientos con frases como: "Tal vez lo triste es no estar triste y que dé igual…"

Ver esta publicación en Instagram IN BLACK 🖤 Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial) el 11 May, 2020 a las 12:01 PDT

Una noticia que aplauden todos sus seguidores, cansados de que Amaia Montero haya sido foco de muchas de las comparaciones y críticas de los últimos meses. Ahora, solo falta tener paciencia para esperar su próximo y prometido trabajo musical.

