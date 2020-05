Todo lo que se sabe del segundo disco de Aitana: sonido, colaboraciones, fechas...

La nueva era de Aitana está en camino. La artista sigue lanzando colaboraciones para mantenerse en el foco de la industria mientras trabaja en el que será su segundo trabajo discográfico. Hasta la fecha, el sucesor de Spoiler era toda una incógnita. Sin embargo, la cantante ha desvelado importantes novedades sobre su nuevo disco en un encuentro con LOS40 en casa.

#Fase# Aitana ha confirmado que el disco ya está casi terminado.

#Sonido# Para A2, la cantante ha confirmado que apostará por el sonido de +, el exitoso tema que hizo en colaboración con Cali y El Dandee. "El disco tiene un género diferente al que suelo hacer, más parecido a +. Es un pop muy diferente, un pop muy de los 2000”.

#Primer single# La carta de presentación del segundo disco de Aitana será una colaboración (todavía no se sabe con qué artista) que verá la luz en octubre.

#Colaboraciones# Este trabajo no incluirá en su track list los últimos duetos de Aitana. Esto quiere decir que + (Ft. Cali y El Dandee), Si tú la quieres (Ft. David Bisbal) y Enemigos (Ft. Reik) no estarán dentro de este disco. Tampoco la colaboración con Piso 21, que se estrenará en julio, y otra que tiene pendiente para septiembre con un artista 'sorpresa'. "Esas canciones son con artistas de pop urbano, pero el disco es otro rollo".

#C. Tangana# Cuando Aitana se puso a trabajar en Spoiler se encerró en un estudio de grabación con algunos de los artistas más conocidos de nuestro país. Entre ellos estaba C. Tangana. El tema que grabaron no terminó de cuajar en los planes de la cantante y finalmente no vio la luz. Sin embargo, ella no descarta una colaboración con Antón próximamente: "Tenemos algo por ahí, pero tenemos que darle más vueltas. Me encantaría sacar algo ya con Antón porque me encanta y lo admiro muchísimo".

#Dueto con Shawn Mendes# "De momento no está planeado hacer una canción con Shawn Mendes, ya me gustaría. No lo sé si algún día tendremos la oportunidad de colaborar. Tuve la suerte de conocerlo y he hablado con él varias veces. Es muy simpático, pero tampoco es que sea mi amigo". ¿Se producirá esa ansiada colaboración que lleve a Aitana a las listas de Billboard US?

Este es todo lo que sabemos (de momento) sobre el segundo disco de Aitana. Muy atentos, porque iremos actualizando esta noticia con toda la información de este esperado lanzamiento.

AITANA presenta 'ENEMIGOS' en un encuentro especial con LOS40 | LOS40 En Casa

Si quieres ver la entrevista completa de Aitana en LOS40 en casa...¡dale al play!