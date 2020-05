Robledo comparte un avance de su próximo tema

Que Robledo ya se haya convertido en una de las mayores promesas de reguetón es todo un hecho. Después de colaborar con Omar Montes, el cantante ha vuelto a conocer el éxito con el lanzamiento de su tema Dime Bbsita. Tanto es así que su videoclip ya supera los 8,4 millones de reproducciones.

Pero sus seguidores aún tienen más sed de perreo, y eso es algo que nuestro protagonista ha tenido en cuenta para su próximo trabajo. Robledo ha compartido en sus redes sociales un avance del que será el tema que nos hará vibrar y bajar hasta el suelo. Sin título y sin fecha de lanzamiento, ya se ha convertido en los 14 segundos más bailados por sus miles de fans.

En este pequeño fragmento que ha compartido, podemos escuchar el estilo que tanto caracteriza a Robledo. "En el perreo tú eres profesional. Lo que aprendiste me lo tienes que enseñar", son algunos de los versos que dan vida a este tema.

No hay nada ni nadie que pueda frenar al madrileño, y eso le llevará a conseguir grandes éxitos. Hace unos días, lanzaba una propuesta de colaboración a Rauw Alejandro a través de su directo con LOS40, y no nos extrañaría que este acabara aceptándola. ¿O acaso la acogida de su tema con Omar Montes y la de su sucesor no son una clara prueba de su éxito?

Aún se desconocen detalles de lo que nos queda por escuchar de nuestro protagonista pero, a juzgar por los segundos que nos ha ofrecido, podemos confirmar que nos hará bailar, y mucho, en la pista de baile. ¡A perrear!

