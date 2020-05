Ejercicios de flexibilidad para incorporar en tu rutina y que te ayudarán a mejorarla

Es probable que notes que hace algunos años te llegabas a los pies con mayor facilidad que hoy en día o que hacías torsiones con tu cuerpo sin ningún tipo de esfuerzo y hoy en día son impensables. Tranquila, si te sientes identificada con estas afirmaciones no tienes de qué preocuparte. Simplemente, la flexibilidad va disminuyendo progresivamente si no se trabaja de forma constante.

Flexibilidad: para qué sirve

La flexibilidad te ayudará a prevenir lesiones, sobrecargas musculares en nuestro día a día o a la hora de hacer deporte, así como la prevención de daño y desgaste en las articulaciones. Es una de las capacidades más valoradas dentro del ámbito del deporte.

¿Por qué tengo poca flexibilidad?

A pesar de que la flexibilidad es una característica innata del ser humano, es una de las pocas que se pierden con el tiempo si no se trabaja. De hecho, los especialistas apuntan a que en la década de los 20 a los 30 años se puede llegar a perder hasta el 80% de esta capacidad en caso de que no se trabaje.

Ante la pregunta de "¿Quiénes son más flexibles, los hombres o las mujeres?" hay que decir que aunque la flexibilidad sí tiene cierto factor genético, el sexo no es influyente, aunque las mujeres tienden a ser más flexibles que los hombres han de trabajarla por igual.

Flexibilidad: cómo se trabaja

Lo primero y más importante es tener en cuenta que el proceso de ganar flexibilidad no tiene por qué demostrar resultados de un día para otro, aunque poco a poco notarás los efectos. Aún así te recomendamos que tengas paciencia, sobre todo, si hace mucho que no trabajas tu flexibilidad. Por otra parte, presta atención especial si sientes algún tipo de dolencia, es importante que no te hagas daño.

La mayoría de los ejercicios cuya finalidad es mejorar la flexibilidad se basan en estiramientos, el rey de los ejercicios anti agujetas, por lo que disciplinas como el pilates o el yoga se encuentran entre las más recomendadas. También para conseguir tu objetivo puedes seguir las instrucciones de algunos gurús del deporte que pueden ayudarte, en el terreno de la flexibilidad, la youtuber Elena Malova y su plan de flexibilidad para principiantes es uno de los más exitosos de la red.

Estiramientos de brazos y hombros

Para el estiramiento de los hombros puede ayudarte de una barra o palo de tal forma que puedas elevarlo por completo e, incluso, llevarlo poco a poco hacia atrás. Para estirar músculos del brazo, como el tríceps, lleva tu mano hacia la espalda y tu codo hacia arriba. Ejerce una ligera presión con el otro brazo hasta que notes el estiramiento.

Ejercicios para mejorar tu flexibilidad. / Getty Images / Joseph Branston/Future via Getty Images

Estiramientos del psoas y pecho

Esta se la zona muscular que se encuentra en torno a la ingle. Con un pie hacia delante y dicha rodilla flexionada, baja ligeramente la pierna de atrás. Intenta mantener tu tronco estirado. Si además, entrelazas tus manos por detrás y las estiras, también estarás estirando el pecho.

Ejercicios para mejorar tu flexibilidad. / Getty Images / Jens Kalaene/picture alliance via Getty Images

Estiramiento de glúteos

Tumbada boca arriba, mantén una pierna estirada mientras llevas tu rodilla contraria hacia el pecho. Aguanta unos segundos y repite el ejercicio con la otra pierna.

Ejercicios para mejorar tu flexibilidad. / Getty Images / Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Estiramientos de isquiotibiales

Ya sea de pie o sentada, esta sería el típico ejercicio de intentar tocarte las puntas de los pies. Lo más importante es que no dobles las rodillas y, poco a poco, con la práctica, cada vez llegarás más lejos.

Ejercicios para mejorar tu flexibilidad. / Getty Images / BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Estiramientos de aductores

Es muy parecido al estiramiento anterior, pero con las piernas abierta.

Ejercicios para mejorar tu flexibilidad. / Getty Images / BSIP/Universal Images Group via Getty Images

Ganar flexibilidad con aparatos

Otra opción para mejorar tu flexibilidad es incorporar algunos aparatos a tu rutina deportiva que pueden ayudarte, como las gomas elásticas o la popular pelota gigante de ejercicios conocida como fitball.

Siguiendo todos estos consejos, ya no tienes excusa para no trabajar en mejorar tu flexibilidad. Quién sabe si algún día llegarás a conseguir hacer con éxito los mismos ejercicios que Cristina Pedroche, quien cada vez sorprende más con nuevas e impresionantes posturas de yoga.