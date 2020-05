El emocionante mensaje de Ariana Grande en el tercer aniversario del atentado en Manchester

Como sucede cada 22 de mayo desde que al término de su concierto en Manchester en 2017 miles de sus fans fueran víctimas de un atentado terrorista, Ariana Grande ha querido recordar a todas las víctimas con un sencillo pero emocionante mensaje.

“Quiero dedicar un momento para reconocer y mandar todo mi amor a quienes sienten tristeza y tremenda pesadez en el aniversario que se avecina esta semana. No pasa un día en el que esto no nos deje de afectar tanto a vosotros como a nosotros. Os tendré a todos en mi mente estos días durante toda la semana y el fin de semana. Mi corazón, pensamientos y oraciones estarán siempre con vosotros”, escribía la artista en su perfil oficial de Instagram.

La catástrofe dejó 22 muertos y 116 heridos y a una ciudad totalmente desolada. Como sucediera en el segundo aniversario, la solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) ha acompañado el mensaje del emoji de la abeja, icónico de la ciudad de Manchester, y una foto de su Dangerous Woman Tour.

Ver esta publicación en Instagram 1 ♡ @victoriamonet Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 5 Jun, 2017 a las 8:19 PDT

Desde aquel trágico episodio, Ariana Grande no ha fallado a la cita con sus seguidores en Manchester tanto durante su concierto de homenaje a las víctimas como en sus posteriores giras. En este 2020, la cantante no podrá acercarse hasta la ciudad que está ligada trágicamente a su música y hasta a su cuerpo (en el que se ha tatuado la citada abeja).

Este año Ariana Grande vive el tercer aniversario del atentado en el Manchester Arena desde su confinamiento y a punto de estrenar otra de las grandes colaboraciones del año que lleva su firma. Empezó con Stuck with u con Justin Bieber y ahora le toca el turno a Rain on me con Lady Gaga.