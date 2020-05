Lewis Capaldi, Dua Lipa y Fred de Palma con Ana Mena van a por el Nº1 este sábado

Este sábado regresa la emoción por la lista y el buen rollo de las cuatro horas más vibrantes de la radio musical. La gran pregunta es: ¿cuál será el nuevo número uno de LOS40? Dicha plaza está ocupada desde hace dos semanas por Blinding lights, de The Weeknd (en total, lleva tres en lo más alto). Si se mantuviera en el puesto de honor, sería la primera canción de este 2020 en sumar cuatro semanas como número uno.

Pero pretendientes a la medalla de oro hay otros aparte del canadiense. Entre los puestos de cabeza encontramos varias canciones que aún no se la han colgado y podrían hacerlo este sábado. Así, en el #3 está Physical, de Dua Lipa; en el #5, Before you gou, del simpático Lewis Capaldi; y en el #6, Se iluminaba, la colaboración italoespañola que se han marcado Fred de Palma y Ana Mena.

También hay incertidumbre alrededor del único candidato de esta semana, Los huesos, de Dani Martín y Juanes. Una vez que hagamos recuento de los apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si logran su propósito de regresar al chart, esta vez juntos. En los últimos meses las colaboraciones entre españoles y colombianos han dado mucho juego en la lista y esta esperemos que no sea una excepción.

Pero cuatro horas dan para mucho más, y los oyentes también seréis protagonistas. De nuevo sortearemos 3.000 euros entre todos los que nos seguís, que irán a parar a un único ganador… ¿Imagináis cómo os vendría en estos tiempos de zozobra? También podéis participar votando en antena; a quienes lo hagan les enviaremos a casa el DVD o BluRay de la película Bad boys for life (peli donde suena el éxito Ritmo, de Black Eyed Peas y J Balvin, que fue número uno de la lista) y el libro Nueve perfectos desconocidos de Lieane Moriarty, la autora de Big little lies. Recordaremos, por si fuera poco, números uno del pasado en La Máquina del Tiempo… Menú completito para esta mañana de sábado, desde las 10 (9 en Canarias).