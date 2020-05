Deportes perfectos para principiantes o gente que nunca haya hecho deporte

Nunca es tarde para iniciarse en el mundo del deporte. Así que, si ponerte en forma era tu objetivo del 2020, ¡aún estás a tiempo de cumplirlo! Da igual la edad, si hace años que no te pones un chándal o, incluso, si nunca antes has practicado ningún deporte.

Lo más importante es que tengas claras ciertas premisas básicas para evitar lesiones, independientemente del deporte que elijas, como calentar antes de comenzar y estirar bien al terminar. Así podrás prevenir lesiones y agujetas.

Por último, el cuerpo humano suele ser muy agradecido y seguro que comienzas a notar los resultados mucho antes de lo esperado, aunque, lo primero que vas a notar casi seguro, es el bienestar que produce la actividad física. ¡A por ello!

¿Por qué es bueno hacer deporte?

Los beneficios del deporte son muchos y muy variados, así que si estás pensando en iniciarte en la actividad física no has podido tomar una decisión mejor. Evita las enfermedades cardiovasculares, previene la diabetes, fortalece el sistema inmunitario, además de prevenir lesiones al acostumbrar a tu cuerpo al esfuerzo. En definitiva, el deporte es bueno para músculos, huesos y cuerpo en general, además de que, por supuesto, mejorará la forma en la que te ves físicamente. Por si ya todos estos no fueran suficientes motivos para hacer deporte, el último pero no por ello menos importante, es que las personas que realizan ejercicio con frecuencia tienen mejor humor, menos ansiedad y, por lo tanto, menos riesgo de depresión.

Deportes para principiantes

Los únicos límites son aquellos que uno mismo se pone, por lo que, casi cualquier deporte será posible comenzarlo aunque nunca hayas practicado ejercicio. Es cierto que hay ciertos aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, será imposible correr una maratón si nunca antes has sido aficionado a correr. Por lo que la clave será la progesión y ver siempre cuáles son las posibilidades de nuestro cuerpo, sobre todo en función de la edad como te explicaremos a continuación. En base al ejemplo anterior, deberías primero salir a caminar rápido, luego comenzar con carreras suaves, salir a correr con frecuencia moderadamente, después aumentar la intensidad y ya, poco a poco, ir mejorando tus tiempos. Pero no será un proceso rápido.

Lo más importante es que encuentras tu motivación y un deporte que te guste. Quizás si eres un amante de la música, los deportes como baile o cualquiera que lleve el ritmo en su naturaleza sea el ideal para ti.

Deportes para principiantes en casa

A día de hoy y gracias a Internet, las limitaciones para aprender cosas nuevas no existen y eso, incluye al deporte. Así que, si te da pánico apuntarte a un gimnasio o quieres primer ganar algo de resistencia por tu cuenta, te recomendamos que comiences con rutinas para principiantes de los entrenadores más populares de YouTube. En nuestro país una de las que más fans atesora en Patry Jordán.

Qué deporte escoger según tu edad

Si vas a iniciarte en el mundo del deporte debes tener en cuenta que las posibilidades del cuerpo cambian en función de tu edad. Por eso, a continuación te detallamos cuáles son los más recomendados según franjas de años, aunque, bien es cierto, que cada uno tiene que conocer sus limitaciones y sus posibilidades y que estas recomendaciones son a nivel general.

Menores de 30 años

Según los expertos esta es la edad ideal para hacer deporte y en la que las capacidades físicas de las personas pueden alcanzar sus niveles máximos. Por ello, en este período (no es estricto) podrás iniciarte en casi cualquier rutina que te propongas, incluyendo los ejercicios de impacto. ¿Te animas a probar con rutinas como pole dance? Si, por el contrario quieres probar con un deporte tan clásico y efectivo como el running, te recomendamos nuestra guía para principiantes.

A partir de los 30 años

En esta edad el metabolismo tiende a volverse más lento y, por eso, es importante que, de no ser deportistas, incorporemos el ejercicio a nuestra vida diaria. Eso sí, probablemente a los 38 no tengas las mismas capacidades que a los 20, sobre todo si no has hecho deporte antes. Tener esto en cuenta es importante para prevenir lesiones. Razón por la que los ejercicios que implican estiramientos son los más recomendados para quienes quieren iniciarse en el mundo del deporte a esta edad, además, son ideales para prevenir las agujetas. El yoga o el pilates son altamente recomendados, además de perfectos para cuidar el suelo pélvico. Por otra parte, los ejercicios de cardio te ayudarán a perder peso y son perfectamente recomendados. Eso sí, tendrás que ir aumentando su intensidad de manera progresiva.

¡Todo listo! ¡Ahora es el momento de ponerte tus zapatillas de deporte y notar todos los beneficios en tu cuerpo!