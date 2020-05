Patry Jordán: las claves del éxito de la entrenadora de moda

El confinamiento ha obligado a muchos de los fieles del gimnasio a cambiar su rutina deportiva y a tener que idear algún método para continuar en buena forma desde casa. Aunque antes de la cuarentena, ya eran muchos los que creían que con poco material y mucha dedicación, el salón de tu propia casa podía ser testigo de grandes sesiones de entrenamiento. ¡Qué le pregunten a Jane Fonda!

Sin embargo, ha sido otra de las veteranas en el deporte online quien se ha convertido en prácticamente una figura omnipresente en muchos hogares españoles durante lo últimos meses: Patry Jordán. La gurú del deporte y su canal Gym Virtual, en el que acumula más de 9 millones de seguidores, han revolucionado las pantallas de nuestro país, consagrándose como una de las influencers mejor posicionadas del ámbito del deporte y la salud. Pero, ¿por qué triunfa tanto su método?

Patry Jordán, pionera en los entrenamientos online

La experiencia siempre es un grado y, en el deporte, Patry Jordán cuenta con una amplia experiencia como entrenadora. Sin embargo, su vida de youtuber no es algo nuevo, aunque muchos la hayan conocido durante estas últimas semanas. ¡Su canal de ejercicio Gym Virtual nació hace ya 10 años! Además, si te sonaba su cara de antes y no sabes muy bien de qué, puede que tú también seas uno de los muchos la conocieron a través de otra pantalla, ¡la de la televisión! Y es que Patry Jordán fue una de las concursantes de Bailando Con Las Estrellas.

Contagia su filosofía gracias a su lema: "Yo puedo con todo"

Si hay algo que buscamos cuando hacemos deporte, es divertirnos y Patry Jordán es una apasionada de la actividad física y lo sabe transmitir en sus vídeos. Además, su lema "Yo puedo con todo" actúa entre sus followers como una dosis de auto confianza ideal para llevar a cabo el entrenamiento de principio a fin.

Rutinas breves, pero intensas

Triunfan las conocidas como "Hiit", es decir, entrenamientos cortos pero de muy alta intensidad. Aunque, ella misma afirma que los más demandados son las rutinas de abdomen y glúteos. Sin embargo, independientemente a la zona que se trabaje, lo que más destacan sus fieles es el dinamismo que encontramos en los vídeos de Patry Jordán, sin lugar alguno para la pausa y obligando así a estar en constante movimiento.

El calendario como elemento esencial

La planificación es uno de los puntos fuertes de los entrenamientos de la youtuber. De hecho, cuando uno comienza a entrenar con Patry Jordán, puede seguir un calendario de actividades (el cual también se puede descargar) y saber así qué tipo de rutina te espera para cada día de la semana. Además, algo que se ha ganado muy buenas críticas entre quienes la siguen es que aunque se repita la zona a trabajar con respecto al mismo día de la semana anterior, los ejercicios son bastante variados. ¿Quién dijo aburrimiento?

Sus directos en Instagram y YouTube crean adicción

Si hay algo que ha triunfado en redes sociales durante la cuarentena han sido los directos en redes sociales. Músicos, actores e, incluso, entrevistas, como las que hemos realizado en LOS40EnCasa y, por supuesto, el mundo del deporte no iba a quedarse atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Patry Jordán💋 (@patryjordan) el 29 Abr, 2020 a las 11:26 PDT

Entrenamientos aptos para todos los niveles

Lo importante es tener motivación para entrenar, no el nivel en el que uno se encuentre. Además, tal y como te decíamos, su lema es “Yo puedo con todo”, así que, si te has propuesto hacer deporte pero no te pones un chándal desde que hacías educación física en el colegio, ¡no te preocupes porque Patry Jordán tiene una rutina para ti! Y es que en su canal podrás encontrar ejercicios para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado. Además, si quieres ir comprobando cómo son tus progresos ella te animará a que midas tu cuerpo.

No todo es deporte, ¡también hay hueco para la belleza!

Si creías que Patry Jordán estaba todo el día haciendo sentidillas y abdominales vestida con ropa de deporte, ¡te equivocas! Ya que, tiene otra gran pasión: el mundo de la belleza. En su otro canal de YouTube Secretos de chicas VIP, con más de 2 millones de suscriptores, descubrirás otra faceta de la entrenadora más popular de España. Desde maquillaje hasta cuidados faciales pasando por recomendaciones de cosméticos. ¡Casi nada!

Y tú, ¿también eres de los que entrena en casa de la mano de Patry Jordán?

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!