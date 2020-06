La gran fiesta por el 62º cumpleaños de Prince

Prince Rogers Nelson nació un 7 de junio de 1958 en Minneapolis (Minnesota, EEUU). Este 7 de junio, Prince hubiese cumplido 62 años, y sus fans no quieren dejar pasar una fecha tan especial sin homenajear el artista.Y no hay mejor manera de celebrar la vida del genio de Minneapolis que disfrutar de su música cada día.

Resulta complicado hacer una completa biografía del génio de Minneapolis dada su enorme actividad musical y su, en ocasiones, excéntrico perfil personal.

Quizá si Prince hubiera estado vivo en este 2020 hubiera abanderado las protestas antirracistas que recorren su estado y su país natal. Y no cabe duda de que su música se hubiera convertido en una reivindicación del amor a la vida por encima de cualquier color.

La situación actual en Estados Unidos no invita a la celebración de eventos de homenaje al nacimiento de una de las figuras más relevantes de la historia de la música del último medio siglo. Pero por suerte siempre nos quedará la historia para recordar tiempos pasados.

En 2018, se organizó una fiesta en la pequeña ciudad de en Hederson, Minnesota, por ser lugar del rodaje de la película Purple Rain (1984), cinta musical para la que el artista, además de actuar, compuso la banda sonora. La banda sonora de la cinta se alzó con el premio Oscar de la categoría y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo. Este tema le valió, también, dos Grammy. Estuvo más de veinte semanas como número uno en las listas norteamericanas

Prince, el rey de los 80

Prince también componía y participaba en la producción de los trabajos de otros artistas. Si algo le caracterizó desde sus comienzos es su pasión por la experimentación, y su incesante búsqueda de nuevo estilos y géneros musicales. Sin lugar a dudas fue el rey de los 80.

En 1980 publicó Dirty mind, un álbum que vino seguido de otros como 1999 (1983), y sobre todo de Purple rain (1984), el disco que le dio a conocer a un público mayoritario. La canción del mismo nombre se convirtió en el más laureado de la carrera del genio de Minneápolis, al menos el que más éxito comercial le ha reportado.

Tras el éxito obtenido, y siempre inmerso en aires de psicodelia y renovación llegaron otros álbumes Around the world in a day (1985), The black album (1987) o Lovesexy (1988). En la década de los 90, siguió editando nuevos trabajos como Diamonds and Pearls (1991) o Chaos & disorder (1996). Uno de los artistas más prolíficos de la historia reciente de la música siguió trabajando sin parar durante todo el siglo XXI hasta dejar un legado de casi 40 trabajos de estudio.

4 años sin Prince

Han pasado cuatro años desde que el músico y icono del pop muriera de una sobredosis accidental. Desde aquel 21 de abril de 2016, se ha hecho más patente, si cabe, el enorme legado de este gran artista y la gran pérdida que supuso para el mundo de la música.

En la pequeña localidad de Minnesota, que cuenta con poco más de mil habitantes, ya hay homenajes a Prince, como la calle llamada Purple Rain Road y un enorme mural con el rostro del artista. Pero no sólo eso, ya que tras la muerte del músico los fanáticos de todo el mundo se unieron para financiar la construcción de un banco público con motivos icónicos de su carrera, rodeado de flores púrpuras.

Músicos contemporáneos nos recuerdan día a día la influencia que Prince ha tenido, tiene y tendrá en la música hasta el punto de que se suceden los homenajes musicales de artistas de todo el mundo por todo el planeta.