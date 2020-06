Rosalía comparte imágenes inéditas del rodaje del videoclip de 'TKN'

Lleno de niños y de misterios, así llegaba a nuestras pantallas el último videoclip de Rosalía bajo el título TKN, su segunda colaboración con Travis Scott. Un vídeo que ya atesora más de 23 millones de reproducciones en YouTube.

Un clip que, sin duda, ha dado muchísimo de lo que hablar. Con el sello inconfundible de la productora CANADA, el simbolismo rebosa por todos los rincones en el vídeo de TKN, en el cual Rosalía aparece como la viuda de un capo de la mafia y con la tarea de proteger a la gran cantidad de niños que la rodean. Todo ello sin poder confiar en nadie.

Precisamente han sido esos niños quienes han llenado de ternura el Instagram de la creadora de El Mal Querer, que no ha dudado en compartir con todos sus followers imágenes inéditas del behind the scenes del rodaje en el que, por supuesto, los más pequeños son los protagonistas. Los vemos inundando la cámara frontal de Rosalía, aprendiendo a bailar el hula hoop e, incluso, la cantante ha mostrado cómo ha ido expendiendo el flamenco por Estados Unidos enseñando a sus pequeños aprendices a mover las manos al más puro estilo folclórica. Desde luego, ¡la química está servida! Todo ello bajo estas tiernas palabras: "Vídeo del rodaje de TKN que fue muy especial para mi.. ojalá ver a todos, mi familia y amigos pronto y ojalá seguir aprendiendo tanto con y de cada uno de ellos."

Además, Rosalía no ha sido la única que ha caído rendida a los pies de los pequeños de TKN. Charm La Donna, la coreógrafa responsable de la escenografía del vídeo y de otras muchas puestas en escena de la cantante, también ha querido compartir los buenos ratos que ha pasado trabajando en compañía de estos jóvenes talentos. Una experiencia que seguro ninguno de ellos olvidará jamás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Charm La'Donna (@charmladonna) el 28 May, 2020 a las 1:17 PDT

Una mezcla de generaciones que ha funcionado a la perfección y que tiene muchas papeletas para hacer de TKN uno de los temas imprescindibles del verano, aunque a algunos como a Aitana aún les cueste un poco entender la letra. De lo que no nos cabe duda es de que TKN, así como la personal versión de Rosalía de La Llorona, nos van a ayudar a pasar con menos impaciencia la espera hasta el 26 de junio. Fecha en la que ya podremos disfrutar de KLK, la próxima colaboración de la catalana junto a Arca.