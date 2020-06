Jonas Brothers: Así han cambiado de su primer a su último vídeo

Si alguna vez has pensado que S.O.S. fue la primera canción que publicó Jonas Brothers y con la que alcanzó el estrellato, debes saber que estás equivocado. Para entonces el trío de hermanos ya llevaban más de un año y medio lanzando música y buscando el éxito que después les catapultaría tanto en las listas de ventas musicales como en televisión.

La primera canción que lleva la firma de Joe, Nick y Kevin es Please be mine y fue la que les abrió la puerta de Columbia Records. Pero desafortunadamente no existió vídeo musical para ese tema o, si lo hubo, es imposible de encontrar. Su debut en un clip musical no tardaría demasiado en llegar aquel año de 2005.

Han pasado casi 15 años desde Mandy, aquella primera canción con la que se presentaban de manera oficial Jonas Brothers. ¿Cómo han cambiado los miembros de esta banda nacida en Nueva Jersey en la última década y media?

Jonas Brothers, jovencísimos en Mandy

No cabe lugar a dudas: lo primero que uno piensa cuando ve el videoclip de Mandy es que son unos pipiolos. Kevin publicaba su primera canción recién cumplidos los 18 años pero es que sus hermanos no llegaban ni a esa edad: Joe apenas tenía 16 y Nick apenas contaba con 13.

Su juventud se reflejaba a la perfección en la incorreción de su propuesta audiovisual. Unos jóvenes músicos queriendo dar a conocer su música en la calle y encontrándose con la oposición de las distintas autoridades policiales.

Ropa juvenil, pop-rock ciertamente pegadizo y unas voces inconfundibles que no habían llegado a la madurez, sobre todo la de Nick cuya dulzura llega a notas que siguen caracterizando ahora su clásico falsete.

Jonas Brothers tenía ya claro que su estilo combinaba lo informal con la elegancia si bien el sonido guitarrero del trío no casaba demasiado con ese look tan impoluto.

Jonas Brothers, a distancia en X

La última propuesta audiovisual de Nick, Kevin y Joe ha llegado en plena pandemia. El futuro proyecto musical del que ya habían presentado What a man gotta do o 5 more minutes nos dejaba una sorprendente colaboración con Karol G: X.

Una canción con un cierto sonido latino y urbano gracias a su percusión y con un aroma funky en su tono, letra y armonía instrumental. Su videoclip es espectacular y eso que se rodó con miles de kilómetro a distancia.

Pero el ingenio de los realizadores les ha permitido grabar X, una atractiva propuesta audiovisual en el que todos sus protagonistas bailan, tocan y cantan en sus propios teléfonos. Sus imágenes se van intercalando proyectadas sobre un móvil jugando todos ellos con la perspectiva e intercambiado objetos virtualmente. Pasado el ecuador del videoclip, hace su aparición estelar Karol G dispuesta a disparar los pocos termómetros que hubieran quedado sin dispararse con la presencia de unos Jonas Brothers más latinos de lo habitual. Su aportación en castellano es todo sensualidad y ritmo. Los hermanos Jonas solo pueden quedarse admirando la fuerza y el poder latino de la colombiana.

Los hermanos han madurado. Han pasado de ser unos chiquillos imberbes a unos hombres que han reflexionado sobre sus carreras y su relación personal convirtiendo su vocación en una profesión que ejecutan con pasión. La madurez no les ha hecho renunciar a su estilo personal: elegantes, informales pero siempre cautivadores.