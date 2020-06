La foto con la que Jaime Lorente ha llenado de nostalgia a los fans de ‘La Casa de Papel’

Es imposible encontrarte a alguien que desconozca, al menos, el título de la popular serie de Netflix: La Casa de Papel. La trama y sus personajes se han convertido en todo un fenómeno imparable difícil de frenar.

Y es que este fenómeno ha marcado un antes y un después en la vida de sus protagonistas. Uno de ellos es Jaime Lorente, más conocido por su papel como Denver, quien ahora nos ha llenado a todos de nostalgia.

En su última publicación de Instagram, ha compartido una imagen de un momento que compartió con Paco Tous durante el rodaje, quien hacía el papel de Moscú y de padre. "@pacotous te acuerdas???", dice junto a la imagen.

@pacotous te acuerdas?

Esto no ha tardado en revolucionar las redes sociales, pues no es común ver al murciano compartir algún contenido relacionado con esta exitosa producción de Netflix. Eso sí, cuando lo hace no tarda en convertirse en tendencia.

Jaime Lorente ha sido uno de los actores más activos en las redes sociales durante la cuarentena. Además de mostrarnos su foto más surreal y de denunciar el comportamiento de su vecina, nos ha dejado claro que lo suyo con María Pedraza es puro amor. ¡Ah! Y también ha compartido algunas de sus fotos más personales para celebrar una fecha muy especial.

Lo que se conoce acerca del futuro de Denver y de La Casa de Papel está aún en el aire, aunque sí han confirmado que habrá una quinta y una sexta temporada en las que alargarán su trama. Y tú, ¿preferirías dejarlo como está o, por el contrario, te mueres de ganas por ver a Denver de nuevo en acción?