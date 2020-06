Omar Montes y Susana Molina ('La Isla de las Tentaciones') se disculpan por ir a una fiesta ilegal

En plena desescalada, son aún muchas las medidas distintas a tener en cuenta en función de la fase en la que se encuentre el territorio en el que uno reside. En Madrid, por ejemplo, se continúa en fase 2, lo que conlleva que las reuniones de personas no pueden superar un máximo de 15 participantes, algo que Omar Montes y Susana Molina se han saltado y por lo que han pasado un rato no muy agradable en redes sociales.

Ambas celebrities asistieron a una fiesta en la que estaban reunidas al menos 100 personas, lo que convierte este acto en ilegal dadas las circunstancias actuales. Fue el propio Omar Montes quien compartió la imágenes en sus redes sociales, en las que tampoco se apreciaba distancia social alguna entre los asistentes, así como, uso de mascarillas.

Una fiesta a la que el cantante acudió a presentar Tinder, su última canción, y de la que, según él mismo ha dicho, no tenía idea sobre cómo iba a acontecerse ni mucho menos de lo que iba a encontrarse, tal y como ha manifestado en sus disculpas públicas: "No me imaginaba que me iba a encontrar eso... pero de todos modos quiero pedir perdón y que la gente tome conciencia de que eso está mal hecho (…) Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actué de forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música."

Otro de los rostros que ha llamado la atención del encuentro ha sido el de Susana Molina, concursante de la primera edición de La Isla de las Tentaciones y convertida en toda una influencer y a quien, hace apenas unos días veíamos compartiendo bailes (esta vez sí con mascarilla) junto a Dulceida.

Al igual que el cantante, Susana Molina se ha mostrado de lo más arrepentida a través de sus redes sociales, canal a través del cual ha querido dar explicaciones sobre lo ocurrido diciendo que quería 'dar la cara': "Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente."