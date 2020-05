'Desescalapp': qué puedes hacer en cada fase según tu código postal

Después de la cuarentena que hemos vivido estos últimos meses, no son pocos los que tienen ganas de volver a la llamada "nueva normalidad". Eso sí, para hacerlo no vale seguir cualquier criterio, sino que, podemos llevar a cabo aquellas actividades que estén permitidas según la fase en la que se encuentra el territorio en el que residamos. Algo que, en ocasiones, puede generar algún tipo de confusión.

¿Puedo ir de compras? ¿Puedo visitar a mi familia? Si tú también eres de los que se hace estas preguntas, Desescalapp puede ser tu mejor aliada para no meter la pata y terminar haciendo algo que quizás aún no esté permitido donde vives.

¿Qué es Desescalapp?

Se trata de una página web que, con el fin de ayudar a la población, te indica qué puedes hacer y qué no según la fase de la desescalada en la que te encuentres, simplemente haciendo algo tan fácil como introducir tu código postal.

Tan solo necesitas tu código postal para conocer todo lo que está permitido hacer en tu municipio. / Desescaladapp web

Dependiendo de la fase en la que se encuentre tu municipio, Desescalapp te dará algunas instrucciones, divididas por temas. Por ejemplo, "Ocio y vida social", donde se incluyen las recomendaciones para actos culturales o reuniones con amigos; "Negocios", donde encontrarás la solución a cómo debes incorporarte a tu puesto de trabajo en caso de no teletrabajar, entre otras cuestiones; o "Deporte", donde aborda cada cuestión en función de cuál sea tu condición, ya que no es lo mismo ser aficionado que federado. Todo ello introduciendo únicamente tu código postal. Además, la información se va actualizando con frecuencia para que en todo momento sea fiable para los usuarios.

Una iniciativa creada por Juan Diego González, José María Núñez y José Carlos Rodríguez, en colaboración con Alaitz Benito y Sergio Suárez, cuyo objetivo es que todas las personas puedan comprender de forma sencilla todo lo que ocurre a su alrededor, tal y como explican ellos mismos en su presentación: "Sabemos que el simple hecho de pensar en entrar al BOE a buscar la información, te puede dar escalofríos. Por eso, nos encargamos de leer, resumir y explicar con tus propias palabras, todo lo que necesitas saber."

Además, si te ha resultado útil y quieres colaborar con ellos, puedes encontrar un apartado de donaciones, de las cuales, un 10% serán destinadas a personas afectadas por el coronavirus.

¡Ya no tienes excusa para no saber qué puedes o no hacer en cada momento de la desescalada!

