Bad Bunny rompe su silencio en favor del movimiento Black Lives Matter

Bad Bunny lleva desconectado de las redes sociales desde hace un mes -y sin ningún tipo de dispositivo móvil-. Su última publicación: "bye, me fui" data del 19 de mayo. Unos días después, el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Mineápolis indignaba al mundo, provocando que miles de personas se lanzaran a las calles y utilizaran sus redes sociales y diferentes plataformas para pedir justicia en nombre de la sociedad afroamericana.

El puertorriqueño, conocido por exponer libremente y sin tapujos sus opiniones con respecto a las injusticias sociales y políticas, ha sido uno de los referentes que estas semanas ha estado ausente durante las protestas. Solo hay que recordar la vez que participó en las protestas que causaron la renuncia al cargo del Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, o cuando actuó en el programa de Jimmy Fallon denunciando el asesinato de Alexa, una mujer trans, también en Puerto Rico.

En un intercambio de e-mails con la revista TIME, el cantante ha enviado unas palabras desde su país natal, donde está pasando el confinamiento, para disculparse y explicar su sentir ante esta situación. "Hay muchas maneras sencillas y potentes de ayudar: como enseñar, educar a tu comunidad, a tu familia, a tus amigos. En este momento, estamos trabajando dónde contribuir de forma seria, económica y humanamente, usando los recursos que tenemos para ayudar y, de alguna manera, formar parte del movimiento Black Lives Matter", ha contado al medio.

Ver esta publicación en Instagram bye, me fui Una publicación compartida de @ badbunnypr el 19 May, 2020 a las 10:46 PDT

El artista latino ha manifestado que "hay artistas que solo publican una foto o un mensaje público para calmar la presión del público o para quedar bien. Yo no soy así... Quiero ir más allá y ver de qué modo puedo servir, cómo puedo apoyar la lucha contra un monstruo sistemático que ha estado presente durante siglos. Es un problema que quizás no se haya resuelto cuando me muera, pero al menos sabré que he ayudado a las generaciones futuras que, con fé, disfrutarán de libertad y justicia".

Igualmente, ha querido exponer la discriminación que han sufrido -y siguen sufriendo- los cantantes de reggaeton tanto por ser latinos como dentro de la comunidad latina por ser un género que viene de la calle, "aunque hoy sea el género latino número uno en todo el mundo". El reggaeton tiene una historia negra que, a menudo, es pasada por alto. También ha comentado la actitud de Trump hacia los latinos: "El presidende de Estados Unidos ha dejado claro desde el principio de su legislatura que la discriminación contra los latinos está más que presente; esta vez ha hado incluso más poder al racismo, ha señalado sobre la manera en que tanto la sociedad negra como latina está sufriendo las consecuencias.

A continuación, puedes leer la carta que Benito envió a la revista Time: