Mónica Naranjo presenta su nuevo EP: 'Mes Excencitrités Vol. II'

Mónica Naranjo está de estreno con un nuevo EP pero con la misma fuerza de siempre. Bajo el título Mes Excencitrités Vol. II hemos conocido hoy mismo al completo la segunda parte de su proyecto conceptual titulado Les Quatre Seasons. Un trabajo que llega como sucesor de Lubna, considerado por muchos la obra maestra de la cantante catalana y con permiso de Minage.

Hace apenas unos días conocíamos la carta de presentación de Mes Excencitrités Vol. II y no pudo ser más impactante. Al ritmo de ¡Hoy No!, una adaptación de tema Never Trust a Stranger de Kim Wilde con el que Mónica Naranjo daba rienda suelta a la potencia de su voz con un impresionante videoclip en el que recorre la capital a bordo de un descapotable.

Un lanzamiento de lo más especial para la cantante, con el que culmina un período profesional de lo más exitoso tras haberse consolidado como presentadora de televisión gracias al reality La Isla de Las Tentaciones, cuya canción de cabecera también forma parte de Mes Excencitrités Vol. II, tanto en inglés como en castellano. "No os podéis imaginar lo bonito que es levantarse un día de lanzamiento y recibir tantos mensajes llenos de amor y afecto... Os agradezco con todo mi corazón que sigáis día tras día apoyando todo esto, que tanto significa para mí.... #MesExcentricitésVol2 ya es todo vuestro y soy muy feliz... OS AMO SIN CONTROL!!!", decía la artista a través de sus redes sociales.

Mes Excencitrités Vol. II cuenta con un total de seis canciones:

¡Hoy no!, adaptación del tema Never Trust a Stranger de Kim Wilde .

. Automátas, adaptación de un tema original de Propaganda .

. Creep, una versión acústica del icónico tema de Radiohead .

. Alma y carne, una balada rock al más puro estilo Mónica Naranjo que promete ser una de las favoritas de sus fans.

que promete ser una de las favoritas de sus fans. Temptations, tema principal de La Isla de Las Tentaciones.

Tentaciones, la versión en castellano de Temptations.

Un nuevo proyecto cuidado al detalle también en el sentido estético. Tanto que la propia Mónica Naranjo se emocionó al verlo físicamente por primera vez durante la grabación del videoclip de ¡Hoy No! Además, como buena noticia para los grandes fans de La Pantera de Figueres, Mes Excencitrités Vol. II también está disponible en formato vinilo con todos los temas del EP en su versión instrumental.

Un nuevo trabajo de Mónica Naranjo que seguro dará mucho que hablar y que se une a la exitosa discografía de la catalana, considerada una de las mejores voces del país. De lo que no cabe duda es de que en pleno mes del Orgullo, las nuevas canciones de Mes Excencitrités Vol. II se sumarán a otros de sus grandes himnos para el colectivo LGTBI+, para el cual la cantante es todo un ícono.

¡Enhorabuena, Mónica!