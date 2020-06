De Mónica Naranjo a Lady Gaga: divas de la música e íconos LGTBI+

Desde que nos alcanza la memoria, uno de los usos más frecuentes de la música es el de método de reivindicación. Gracias a canciones que hoy son himnos de la música, la comunidad LGTBI+ ha dado visibilidad a su causa, ha luchado por sus derechos y se ha expresado a través de la libertad de las letras.

Desde el clásico Somewhere Over The Rainbow de la película El Mago de Oz hasta I Will Survive o A Quién Le importa, son muchos los himnos que acompañan la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Canciones gracias a las cuales muchas de las grandes estrellas de la música, dentro y fuera de nuestras fronteras, se han ganado el título de ícono LGTBI+, convirtiéndose en grandes referentes. Canciones que han aportado mucho al Orgullo, pero también artistas que deben gran parte de su éxito a la comunidad.

Nombres de la música actual como Mónica Naranjo, Britney Spears o Lady Gaga junto a artistas clásicos como Liza Minnelli o Cher, todas ellas grandes divas de la música alzando su voz por una causa común y consideradas hoy en día referentes en la lucha por la igualdad.

Probablemente, la mayor embajadora musical del colectivo LGTBI+ de nuestro país. Mónica Naranjo y muchas de sus canciones, como el mítico Sobreviviré que marcó su carrera, la han convertido en un referente. Pero, más allá de lo puramente musical, la catalana se ha implicado con la defensa de los derechos de la comunidad dentro y fuera de nuestro país, participando en la manifestación en Costa Rica para celebrar la ley del matrimonio igualitario o en el World Pride de Nueva York. En Madrid, fue la encargada de dar el pregón inaugural de las fiestas del Orgullo más corto y recordado de los últimos tiempos.

Lady Gaga

Es una de las artistas cuyo éxito tiene sus cimientos en el apoyo de la comunidad LGTBI+ y, como compensación, Lady Gaga no ha hecho menos que crear uno de los grandes himnos modernos para visibilizar la necesidad de aceptarse tal y como uno es con el conocidísimo Born This Way. Otra de sus canciones más queridas en este contexto y uno de sus videoclips más "orgullosos" es el de Applause.

Katy Perry

Con You're So Gay dejaba muy claro el mensaje, pero fue con I Kissed a Girl cuando Katy Perry se alzó como una de las grandes divas del colectivo LGTBI+. En 2008 recibió el Premio Nacional de Igualdad en la Gala de la Campaña de Derechos Humanos de Los Ángeles por su activismo.

Britney Spears

La Princesa del Pop tiene un lugar privilegiado dentro de la comunidad LGTBI+. De hecho, con motivo de las Fiestas del Orgullo, la propia Britney Spears ha agradecido en primera persona al colectivo por el gran apoyo que ha sido para su carrera: "Le ponéis pasión y corazón a todo lo que hacéis. Gracias a vosotros he disfrutado de algunas de las mejores noches de mi vida. Os quiero tanto que duele". Sus canciones, imprescindibles en carrozas de todo el mundo.

Gloria Gaynor

Gloria Gaynor es la voz del tema del empoderamiento por excelencia: I Will Survive. Una canción que se ha convertido en un himno internacional, infundiendo valor y amor propio.

Alaska

En el terreno nacional Alaska es otro de los nombres más admirados por el colectivo LGTBI+ y ella una de las artistas que más ha visibilizado la lucha por sus derechos. Su canción estrella en el Orgullo: ¿A quién le importa?, himno oficial del World Pride Madrid 2017. En México fue Thalía quien popularizó esta canción.

Raffaella Carrá

Las canciones de la italiana Raffaella Carrà tampoco faltan en las playlist del Orgullo. Temas en los que se habla de diversión y de amor en cualquiera de sus formas.

Gloria Trevi

La mexicana es todo un referente y la voz de uno de los grandes himnos a favor del empoderamiento en español, adquirido en su totalidad por la comunidad LGTBI+, el súper conocido Y Todos Me Miran cuya letra dice: "Y me solté el cabello, me vestí de reina / Me puse tacones, me pinté y era bella / Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme / Pero tus cadenas ya no pueden pararme / Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas".

Kylie Minogue

La australiana Kylie Minogue es una de las divas de la música más queridas por la comunidad LGTBI+. Implicada con la causa también a nivel personal, la cantante ha sido muy activa en la lucha por el matrimonio igualitario y sus actuaciones son muy frecuentes en eventos a favor de la diversidad sexual.

Taylor Swift

Ella es una de las mujeres más admiradas del pop en todo el mundo y también cuenta con el apoyo del colectivo LGTBI+. Defensor activa de la igualdad de derechos, Taylor Swift también ha buscado las cosquillas de políticos conservadores, incluso en su discurso de agradecimiento en la última gala de los VMA dio todo el protagonismo a esta causa. A nivel musical, el premiadísimo You Need To Calm Down es una crítica a la homofobia y a las manifestaciones de odio.

Cher

Es una de las artistas más admiradas por el colectivo desde los ochenta. Con canciones como Believe, Cher también es una de las divas de la música que no faltan en la banda sonora del Orgullo.

Liza Minnelli

Para muchos la diva gay por excelencia, heredando el título de su madre Judy Garland, intérprete de Somewhere Over The Rainbow. Una defensora de los derechos de la comunidad LGTBI+ y una fuente de inspiración también gracias a películas, como Cabaret.

La Reina del Pop también ha tenido muy presente la diversidad sexual en muchas de sus canciones, actuaciones y vídeos. Canciones como Express Yourself o Vogue son considerados auténticos himnos LGTBI+, ya sea por su mensaje o por la original puesta en escena del videoclip, como ocurre en el caso de la segunda. Sin una una de las artistas más admiradas por el colectivo desde sus polémicos comienzos como artista, en los que siempre contó con un gran apoyo del público gay.

¡Feliz Día del Orgullo!