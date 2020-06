LOS 40' Classic con Bunbury. Episodio 4: Vuelta a España

Enrique Bunbury es uno de los artistas con más presencia en nuestro país y a nivel internacional. Para conocerle más de cerca, , hemos pasado 40 minutos con él, hablando de su trayectoria, sus gustos musicales, sus últimas vivencias y sus proyectos.

Después de los tres primeros capítulos, en los que Mónica Ordóñez compartía con él las inquietudes de los últimos meses, los momentos clave de su trayectoria y de su nuevo disco, hablamos del futuro de sus conciertos en esta nueva era.

Como anunció hace unas semanas, tras las restricciones impuestas a la música en directo, Bunbury aspira a seguir haciendo los conciertos como todos los concebimos. "Quiero hacer los shows como están diseñados, con la relación con el público, que considero que no debe faltar bajo ninguna excusa", dice el zaragozano, crítico con ese, para él, eufemismo de la 'nueva normalidad'.

Considera además que alguien debía, "en este momento de incertidumbre general", dar un paso adelante y decir que las normas de distancia social no son viables para los conciertos, considerándolas "dudosas e incluso arbitrarias". Asegura que nuestra meta debe ser "volver a juntarnos en un concierto, cantar y abrazarnos", y que debemos exigir que nos devuelvan nuestra vida después de este periodo de anormalidad.

La gira de Bunbury estaba planeando para este mes de julio, y ha tenido que ser retrasada hasta 2021. Una realidad que complica mucho la situación del equipo y las familias que trabajan con él. "Lo único que podemos hacer es salir con toda la fuerza cuando nos dejen y levantar las economías individuales", considera el músico.

No tuvo dudas a la hora de sacar adelante Posible, y con los adelantos que ya había presentado, posponer la salida del disco no era una opción, no quería perder la conexión que ya había establecida con su público. "No podíamos estar pendientes de las decisiones de los gobiernos, no se puede esperar a la rueda de prensa de nadie, sino seguir trabajando", asegura.

Más pronto que tarde podremos volver a disfrutar de Enrique Bunbury en concierto en nuestro país. Así quiere que sea, y a la vista está que no va a dejar de trabajar para venir pronto, abrazar a los suyos, y seguir regalándonos su música en directo.

Para acompañar este lanzamiento, y para hacer más amena la espera, hemos creado una playlist que recorre los más de 35 años transcurridos desde que Bunbury comenzó su andadura en la música hasta la cima en la que lo encontramos a día de hoy. Puedes escucharla aquí en diferentes plataformas y encontrar muchas más en nuestra flamante nueva app.