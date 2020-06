LOS 40' Classic con Bunbury. Episodio 3: 'Posible'

Enrique Bunbury es uno de los artistas con más presencia en nuestro país y a nivel internacional. Para conocerle más de cerca, , hemos pasado 40 minutos con él, hablando de su trayectoria, sus gustos musicales, sus últimas vivencias y sus proyectos.

Después de los dos primeros capítulos, en los que Mónica Ordóñez compartía con él las inquietudes que todos hemos vivido en los últimos meses y los momentos clave de su trayectoria, hablamos de la concepción de su nuevo disco, Posible.

Ya desde que anunció el lanzamiento de este nuevo álbum, Bunbury aseguraba que este era un disco muy importante para él. Un nuevo trabajo muy personal que tardó mucho en hacerse material debido a la cuarentena. El músico lo entregó terminado el 1 de noviembre, y hasta junio no pudimos escucharlo.

Más oscuro e introspectivo que los anteriores, Posible tiene mucho de sonidos retro. Bunbury asegura que no es el único que vuelve al pasado, que la new wave americana o el after-punk británico de finales de los años 70 están volviendo a la música. Grupos como The XX suenan a The Cure y Joy Division, mientras que LCD Soundsystem suenan a Bowie. La conexión, según nos dice, es directa.

La perspectiva del tiempo cambia inevitablemente la manera en la que vemos nuestros trabajos. Bunbury habla de sus pequeños errores, aquello que le hubiera gustado hacer de otro modo años después. En Palosanto (2013), por ejemplo, considera que incluyó más canciones de las que tenían que haber estado para cerrar una historia completa. En cambio, El viaje a ninguna parte (2004) debía ser doble, y lo sigue teniendo claro para entenderlo como una unidad.

Recupera Mónica Ordóñez uno de los versos de Los términos de mi rendición, una de sus últimas canciones. "He renunciado a demasiado en los últimos años" canta Bunbury en este tema, convencido de que nuestras elecciones diarias nos hacen renunciar a otras y que, inevitablemente, él también lo ha hecho.

Lo que no puede hacer es imaginar una vida lejos de la música, ni siquiera como una fantasía. Si tuviera que pensar en un giro vital, en algo a lo que dedicarse, podría pensar en la pintura o la escritura, pero en realidad no quiere que nada le quite tiempo de la música. "Si aguantar a los críticos musicales es difícil, con los críticos literarios debe ser horrible", bromea.

Para acompañar este lanzamiento, y para hacer más amena la espera, hemos creado una playlist que recorre los más de 35 años transcurridos desde que Bunbury comenzó su andadura en la música hasta la cima en la que lo encontramos a día de hoy. Puedes escucharla aquí en diferentes plataformas y encontrar muchas más en nuestra flamante nueva app.