5 consejos para triunfar en una entrevista de trabajo por videollamada

Las entrevistas de trabajo son una prueba para demostrar toda nuestra valía en algunos minutos y, en muchas ocasiones, una importante puerta para abrirnos paso ante el futuro profesional que deseamos. Por lo que saber bien qué hacer cuando nos enfrentamos a una entrevista es algo fundamental.

Con la llegada de la tecnología, la globalización y, en situaciones como la que hemos vivido a causa del coronavirus, cada vez es más frecuente la posibilidad de que las entrevistas puedan ser por videollamada, haciendo gran parte del proceso o su totalidad mediante plataformas como Skype, Zoom, Teams, Google Meets, FaceTime o cualquier otra plataforma de chats en vídeo.

Si estás buscando un empleo o si crees que dentro de poco podrás enfrentarte a una entrevista de trabajo por videollamada, deberás tener estas cosas en cuenta para que todo salga a pedir de boca. Además de, por supuesto, todo lo que se debe hacer para prepararte cualquier entrevista de trabajo como documentarte sobre la empresa o preguntar cualquier duda que te pueda surgir.

1. Comprueba que tu conexión a Internet es buena

Parece una tontería pero muchas veces nos centramos en preparar hasta el más mínimo detalle y nos olvidamos de las cosas más fundamentales. Comprueba que llega bien la señal de audio y de vídeo, ya que de lo contrario, no darás muy buena imagen si, por ejemplo, el reclutador no te entiende bien porque la llamada se corte todo el rato.

2. Revisa tu usuario

Si en una entrevista presencial no se te pasaría mostrarte de una determinada forma, en una entrevista por videollamada tampoco. Esto quiere decir que debes cuidar que tu usuario proyecte la imagen que quieres, con una foto de perfil correcta y sin nombres de usuario extraños.

3. Elige bien el lugar de la entrevista

La persona de RRHH que te haga la entrevista entenderá que estás en tu casa y que, probablemente, no dispongas de un gran despacho para dar tu primera impresión. Sin embargo, esa no es una razón suficiente para que no cuides lo que el reclutador va a ver. Piensa que tu entorno también puede decir mucho de ti y de cuánto te importa dar una buena impresión. Escoge un espacio tranquilo, bien iluminado y con un fondo liso o con alguna estantería.

4. Ten en cuenta la posición corporal y la ropa

Transmitir sensaciones a través de una pantalla es mucho más complicado que cara a cara, así que aquí los detalles valen por dos. Vístete igual que si la entrevista de trabajo fuera en persona y cuida tus formas, tanto en lo que se refiere a lo que dices, como en lo referente a lenguaje no verbal. Tu postura, tus gestos o cómo miras a la pantalla dice mucho de ti y de tu interés en el trabajo. Uno de los mayores errores es mirarse a uno mismo en la ventana pequeña que muestra cómo nos vemos en una videollamada. ¡cuidado!

5. Elimina posibles distracciones

Piensa en cuáles serían las peores interrupciones y contratiempos a los que te podrías enfrentar y evítalos. No puedes evitar, por ejemplo, que se escuche el ruido del timbre si suena de repente, pero sí que puedes evitar otras muchas distracciones. Pon los teléfonos en silencio, sitúate en una habitación donde nadie te moleste y avisa a los demás de que vas a hacer una entrevista para que te proporcionen tranquilidad. Si vives en una casa con niños lo ideal es que otra persona les mantenga entretenidos en otra habitación y sepárate también de las mascotas.

¡Buena suerte!