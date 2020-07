Vicky Martín Berrocal y su mensaje body positive que te va a encantar

Ha llegado un verano especial, diferente y hasta duro para muchas personas. Pero verano al fin y al cabo y momento para las vacaciones de millones de personas, sean celebrities o no. Durante años muchas mujeres han tenido que sufrir el obligado estereotipo de la 'operación bikini'. Por fortuna, hombres y mujeres se van liberando de las presiones sociales y se muestran tal y como son. En 2020 una de las más firmes en ese mensaje body positive ha sido Vicky Martin Berrocal.

La diseñadora y celeb comenzó el año desconectando en la República Dominicada y dejando una lección que a muchos nos ha servido para tener claro que lo de los complejos es cosa del pasado: "Esta soy yo!!! Que las navidades, la primavera, el verano... más todo lo demás me han pasado factura??!! La contestación es Siiiiiiiiii! Y aun así, cero problema!! Día 5...más feliz que un cochino en un charco!".

Pudimos seguir sus vacaciones en su perfil oficial en redes sociales hasta que llegó la vuelta a la rutina: "Anda niña, sal del agua, toca volver. Volver al despertador, a las mañanas frías, a la lechuga, al deporte, a cuídate de llega el verano 😂😂 al trabajo, a la responsabilidad y a todo lo que sabemos!!! Pero vuelvo igual de feliz porque no se olviden, que hasta lo bueno cansa...".

Pero durante los meses del confinamiento y de cara al verano, la sevillana no ha olvidado lo importante que es no sólo mostrarse tal y como uno es sino compartir su experiencia con los demás. Y así lo ha hecho en su más reciente publicación en Instagram.

"El cuerpo es una prenda sagrada, es lo que llevas cuando entras y cuando sales de la vida. Por lo tanto debemos de tratarlo con honor #marthagraham Ni gordas, ni flacas... las mujeres son juzgadas por el cuerpo, por el aspecto y por la edad. Dejemos eso ya y elogiemos el cuerpo femenino, sea el que sea!!!!!!" ha escrito Vicky Martin Berrocal.

La publicación ha dividido a sus seguidores y a los usuarios de IG. Por un lado, el mundo VIP le ha reconocido su mensaje y su imagen.

Otros usuarios más anónimos y también más críticos han puesto pegas al mensaje: "Me gusta como eres, pero Vicky, así no....." escribía Antonia Guirao o "Es importantísimo el mensaje que lanzas, pero sería mucho mejor mostraros tal y como sois, así haríamos las demás lo mismo, o por lo menos nos llegaría mucho más el mensaje. Ojo! Y pienso que estas fantástica sin necesidad de filtros etc. Un beso" comentaba Nuria Sánchez. Algunas como @mdelcarmengargom han ido un paso más allá: "Las fotos se tienen que publicar sin photoshop".

Muy pronto veremos a Vicky Martin Berrocal en el programa de Bertín Osborne.