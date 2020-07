Si hay un artista que no se ha quedado de manos cruzadas durante los meses más duros del confinamiento, ese es Bruce Springsteen. Después de lanzar un disco en directo de 1981 con fines benéficos y liberar su mítico concierto de Hyde Park, ahora vuelve con un nuevo lanzamiento.

El disco Streets of Philadelphia recoge el directo que el músico estadounidense y su mítica The E Street Band ofrecieron en Philadelphia allá por 1998 y ya se puede comprar a través de la web oficial de Springsteen.

El álbum ha sido durante mucho tiempo uno de los favoritos entre los fieles de Springsteen, pero nunca se había lanzado oficialmente. Lleva el nombre de la canción que el Boss escribió para la película Philadelphia. Desde la grabación, Springsteen ha tocado la canción principal en vivo solo ocho veces.

Bruce Springsteen lanza un disco en directo de 1999: 'Streets of Philadelphia'

Streets of Philadelphia se grabó el 25 de septiembre de 1999, durante el último show de Springsteen de una residencia de seis noches en la ciudad titular. Cuenta con pistas raramente interpretadas como Incident on 57th Street, The Fever y Blinded by the Light, pero también incluye otros grandes clásicos como Born To Run, Thunder Road y Atlantic City.

Springsteen lleva lanzando grabaciones oficiales como esta durante los últimos seis años. Los espectáculos de 1975 a 2017 están disponibles, pero aún no lo ha hecho con ningún show anterior a Born to Run o la formación de E Street Band.

La pandemia ha hecho imposible que Springsteen haga una gira este año, pero se ha mantenido ocupado grabando un programa de radio en el que se ha mostrado muy combativo con la política de Donald Trump en relación a la gestión de la crisis.