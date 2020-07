Usher, Shakira... Las lágrimas más vistas de la música

A comienzos de año, con motivo del estreno del videoclip de Monsters de James Blunt quise inaugurar una nueva serie de reportajes sobre las lágrimas de la música. Vídeos musicales en los que diferentes artistas muestran todas sus emociones a flor de piel hasta el punto de llorar desconsoladamente.

En aquel primer episodio, además del británico repasamos las lágrimas de Billie Eilish, Selena Gómez y Miley Cyrus. Para la segunda entrega aprovechamos el reciente estreno del vídeo I cry de Usher y le añadimos a Residente (ex Calle 13), a Shakira y a Katy Perry. Si no lloráis con estos vídeos...

Usher - I cry

Como decía es el ejemplo más reciente en el que un artista ha vertido sus lágrimas delante de una cámara. La idea y la realización del videoclip corren a cargo del propio Usher quien con I cry quiere mandar un mensaje antirracista muy directo a la sociedad civil estadounidense.

Siglos de esclavitud, discriminación, racismo y violencia institucional que tienen que acabar y que Usher repasa en poco más de tres mínutos de un vídeo desgarrador en el que no puede contener las lágrimas. Lágrimas de rabia y lágrimas de emoción por la lucha de la población negra estadounidense.

Residente - René

A comienzos de año también nos sorprendió Residente. El ex Calle 13 puso toda la carne en el asador para regalarnos uno de los vídeos y una de las canciones más impactantes del 2020. René es una completa biografía de toda su vida y cómo los sentimientos de la familia y del hogar pueden superar siempre a cualquier éxito musical o cifra de dinero.

Al igual que el de Usher, Residente también dirige este videoclip en el que sus recuerdos se dan cita sobre un campo de beisbol y en el que el artista va recorriendo base a base los pilares fundamentales de su vida.

Shakira - No

Un estribillo con fuerza y lo dramático de la imagen aporta un toque muy melancólico y hasta triste al vídeo, sensación que se refuerza con la técnica de blanco y negro en el que está rodado todo el clip. Distintos escenarios de Barcelona le sirven a la autora de Fijación oral Vol. 1 para contar la historia de una joven que quiere echar a volar y que para ello se construye unas alas de mariposa.

Radicalmente distinto al sonido ofrecido con los ritmos reggaeton, la factura del vídeo recuerda al Nothing compares to you de la irlandesa Sinnead O'Connor.

Katy Perry - The one that got away

El amor y la injusticia suelen ser los dos temas que hacen llorar a nuestras estrellas frente a la cámara. Antes de encontrar a su media naranja y formar una familia con él, Katy Perry nos recordaba hace unos años en The one that got away la importancia de encontrar ese amor de juventud que nos haga madurar y crecer aunque en ocasiones el final no sea el que nosotros esperábamos.