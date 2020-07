Ester Expósito y su baile más sensual te piden que uses la mascarilla

Ester Expósito se ha consagrado como una de las jóvenes actrices más cotizadas del panorama nacional, además de toda una estrella en las redes sociales. Tanto, que más de 24 millones de personas siguen a la intérprete en Instagram, convirtiéndola en la española con más followers en esta plataforma. Un éxito que ha quedado en evidencia en más de una ocasión, causando furor con todas y cada una de las publicaciones que comparte.

Pero si ha habido un post con el que Ester Expósito ha disfrutado de un éxito sin precedentes, ese fue el protagonizado por un sensual baile con el que la madrileña deslumbró a los más de 73 millones de espectadores que disfrutaron de su hipnótico movimiento de caderas. Al ritmo de El Efecto de Rauw Alejandro y en su propia casa durante la cuarentena, la improvisada coreografía de la actriz se convertía en una auténtica revolución de Internet, consiguiendo hasta su propio meme. Un perreo de cuyo éxito ella misma habló con David Broncano en La Resistencia y con una repercusión sobre la cual, el propio autor de la canción también nos dio su opinión en LOS40.

Pues bien, en vista del fenómeno viral que supuso dicha grabación, ¿por qué no utilizar uno de los vídeos más vistos de nuestro país con un fin a favor del bien común? Eso es lo que debió pensar el cómico Saúl Tijeras que, ni corto ni perezoso, ha logrado una de las más exitosas campañas para promover el uso de la mascarilla gracias, por supuesto, a la sensualidad de Ester Expósito. Utilizando como reclamo el famoso vídeo de la actriz, cuando éste ya ha conseguido enganchar a su audiencia ante los movimientos de Ester, el autor del montaje aparece sorpresivamente en mitad de la pantalla para lanzar este mensaje: "Buenas, era para recordarte que la mascarilla hay que seguir poniéndosela. Que parece que no, que no pasa nada, pero el rebrote está ahí. Nada, era simplemente para eso. Venga."

Así ha sido como Saúl Tijeras (y Ester Expósito) ha logrado la que probablemente haya sido la campaña de concienciación sobre el uso de la mascarilla más eficaz de las hechas en nuestro país, sobre todo, dirigida a los más jóvenes. O si al menos no la más efectiva, desde luego sí la más viral, ya que, el tweet del humorista ha superado las 800.000 visualizaciones, las 40.000 reacciones y ha sido compartido más de 16.000 veces. ¡Casi nada!