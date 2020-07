Los 10 errores más frecuentes en las apps para ligar

Tinder, Meetic, Grindr, Happn… Apps para ligar hay muchas, muy variadas y para todos los gustos pero todas ellas con un objetivo común: son aplicaciones para encontrar pareja. Una forma de ligar con la que, hoy en día, son muchas las personas que han encontrado el amor, aunque, también hay muchos usuarios que no consiguen hacer match con nadie que realmente les interese o que ni siquiera llegan a conectar con nadie a través de la app.

10 cosas que no debes hacer en las apps de citas

Es cierto que en amores no hay nada escrito, pero también es verdad que hay ciertas claves comunes a prácticamente todas las aplicaciones móviles para ligar que ayudan a que tu perfil llame más la atención. Si no encuentras lo que buscas en las apps para ligar, puede que hayas caído en algunos de los errores más comunes que la gente comete al usarlas.

1. No poner una foto de perfil en la que se te vea bien la cara

Tu cara debe ser lo primero que alguien vea de ti, exactamente igual que si conocieras a esa persona fuera de una app para ligar. Escoge una foto en la que se te vea bien, sin gafas de sol ni otro tipo de complementes que te tapen y muéstrate tal y como eres.

2. Colgar fotos de grupo

Es un error mucho más frecuente de lo que creemos y que, en muchas ocasiones, lleva a no saber quién es realmente la persona que está detrás de ese perfil. No hagas que la otra persona tenga que investigar cómo es tu cara antes de hablar contigo y pónselo más fácil. Piensa que perfiles en apps como Tinder o Meetic hay muchos.

3. No escribir una descripción sobre ti

Aunque salgas muy bien en las fotos, es muy probable que los demás quieran saber algo de ti. No hace falta que escribas ninguna obra maestra pero sí al menos un par de frases ocurrentes o, si no eres muy creativo, simplemente a qué te dedicas o qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Además, ayudará a iniciar las conversaciones.

Escribir una descripción sobre ti sumará puntos a tu perfil. / Getty Images / Edward Berthelot/Getty Images

4. No subir ninguna foto de cuerpo entero

Al igual que una foto de primer plano es lo mejor para presentarse, incluir una foto de cuerpo entero resulta prácticamente esencial. Quien está interesado o interesada en hacer match contigo quiere saber cómo eres.

5. Subir demasiadas fotos

Por mucho que la app te permite subir todo tu carrete de fotos, ¡no lo hagas! Los perfiles con muchas fotos de uno mismo cansan y dan sensación de persona con el ego demasiado alto. Según los expertos, cuatro o cinco imágenes son el número perfecto.

6. No sonreír en las fotos

Inevitablemente y sin querer, las personas nos inclinamos más hacia la gente que sonríe. Una sonrisa transmite positividad y confianza, así que, olvídate de las fotos “como si no te estuvieras dando cuenta” y muestra tu mejor sonrisa.

7. Empezar una conversación de forma aburrida

Una vez ha aparecido la conexión, corazoncito o match entre vosotros, toca el momento de hablar. Un gran porcentaje de conversaciones no van más allá de un "Hola, ¿qué tal?" y poco más. Utiliza algun dato de la descripción de esa persona o algo que te haya llamado la atención de sus fotos para mantener vivo el chat.

8. Ser impaciente

Al comenzar una conversación una de las cosas que más fracasos causa en esta forma de ligar es parecer muy desesperado o desesperada, simplemente por impaciencia. Por favor, no preguntes a la otra persona si sigue ahí solo porque ha tardado más de un minuto en responder.

9. Tardar mucho en quedar en persona

Si la conversación es fluida, amena y crees que la cosa va bien entre vosotros, ¿por qué esperar mucho para conoceros en persona? Retrasándolo tan solo conseguirás que al final el chat caiga en el olvido y se estanque, ya que, al fin y al cabo sois dos completos desconocidos.

10. Acumular matches

Ir sumando matches con personas con las que jamás has hablado no tiene mucho sentido y, según dicen los expertos, hace que psicológicamente nos frustre el hecho de entrar a la app y ver una gran lista de contactos que no han ido a ninguna parte.