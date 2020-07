Nea, Fred de Palma y Ana Mena, Bisbal y Aitana: favoritos para el Nº1 este sábado

Este sábado, la lista de LOS40 cumplirá 54 años…, que se dice pronto. Fue el 18 de julio de 1966 cuando se publicó por primera vez, con aquel clásico Monday monday de The Mamas and the Papas como primer número uno. La celebración por esos 54 años estará presente como no podía ser de otro modo en la edición de esta semana; y lo haremos con vuestros mejores recuerdos relacionados con LOS40.

Pero aunque nos gusta mirar atrás, el presente manda, y la emoción por conocer el nuevo número uno recorrerá las cuatro horas de programa. El sábado pasado, David Otero y Taburete dieron la sorpresa al recuperar el liderato con Una foto en blanco y negro, que parecía alejarse del puesto de honor. Está por ver si la canción tiene fuelle suficiente para seguir en lo alto una semana más o, por el contrario, el cetro pasa a manos de alguno de sus perseguidores.

Entre estos tenemos a Fred de Palma y Ana Mena (#2), Nea (#3) y The Weeknd (#4); todos ellos ya han sido número uno. El primer tema que aún no lo ha sido está en el #5, y es Si tú la quieres, la canción que han grabado a medias David Bisbal y Aitana. Tampoco podemos descartar a Doja Cat, que desde el #6 acecha con ese éxito veraniego internacional que es Say so.

En cuanto a posibles novedades, parte como candidata una única canción: Banana, de Conkarah en colaboración con Shaggy, en un nuevo remix a cargo de DJ Fle. ¿Qué tiene el veranito que hace que nos apetezca el reggae refrescante? Este éxito mítico de 1956 en la voz del inolvidable Harry Belafonte ha recobrado vigencia y puede ser una de las canciones de este verano en el que ya estamos inmersos. Una vez que hagamos el recuento de apoyos con el HT #MiVoto40 sabremos si puede ocupar una plaza en la lista.

Por votar en antena (902 39 40 40) regalaremos el BluRay de Ferdinand y cuatro entradas para el Parque de Atracciones de Madrid; además, recordaremos canciones que fueron número uno esta semana en el pasado en la sección La Máquina del Tiempo. Alicientes para disfrutar a tope de la mañana de sábado no van a faltar; así que aplícate el cuento y síguenos desde las 10 AM (una hora menos en Canarias).