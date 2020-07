La versión benéfica de 'One love' de la familia de Bob Marley

Este 2020 está siendo muy especial para los fans del reggae y de Bob Marley. Se cumplen 75 años de su nacimiento y, a pesar de que las celebraciones no están siendo como a todos nos gustaría, sus hijos se están esforzando para llevar su música y su espíritu a todos los rincones del mundo.

Después de estrenar un nuevo y emotivo videoclip de No woman, no cry el día 1 de julio, cuando se conmemora el Día Mundial del Reggae, ahora vuelven con una versión cantada por ellos mismos de otro de los temas emblemáticos de Bob: One Love.

El tema fue grabado originalmente en 1977 por Bob Marley and The Wailers. En la nueva versión de One Love se puede escuchar a los hijos de Marley, Stephen, Cendella y a su nieto, Skip, entonando la icónica letra. Además de ellos, también cuenta con la presencia de varios niños que viven en ambientes vulnerables y de músicos que se encuentran en zonas de conflicto.

Los fondos recaudados con la versión serán dirigidos a la campaña de la Unicef en la lucha por el coronavirus. Concretamente, con el dinero se adquirirán jabón, máscarillas, guantes, kits de higiene y equipos de protección para los más pequeños y sus familias.

"Hace más de 40 años, mi padre escribió One Love sobre la unidad, la paz y el amor universal en un momento en que había muchos problemas", dice al respecto su hija Cedella. "Incluso en un momento en que no podemos reunirnos, su mensaje sigue siendo fuerte hoy, podemos superar esta crisis global si nos unimos a través de un amor y un corazón"

En la entrevista exclusiva que hicimos a Ziggy, otro de los hijos de Bob, este también destacaba la enorme fuerza espiritual que tenía One Love y cómo estaba conectado con otras tendencias y músicos. "Bob era fan de un montón de cantantes espirituales americanos de la época como James Brown, Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Stevie Wonder. Así que en esta canción se inspiró en Curtis Mayfield. Y el mensaje en esta canción es evidente, y a la vez es una canción seria. Habla del Apocalipsis y de pecadores sin esperanza. Es una canción feliz que contiene elementos muy serios".