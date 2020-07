El humor de Dani Rovira en el fin de la quimioterapia y sus secuelas: “Pérdida de pelo y cabeza de hipopótamo”

El pasado 25 de marzo Dani Rovira confirmaba a sus seguidores en redes sociales una dura noticia: "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN". Durante este periodo el actor se ha sometido a varias sesiones de quimioterapia para luchar contra su enfermedad. Una fase de su tratamiento que ha culminado sin peder su sentido del humor.

"¡Se acabó la QUIMIO! 8 sesiones y 4 meses entre pecho y espalda. Secuelas: pérdida de pelo, las venas de los brazos duras como bridas y cabeza de hipopótamo (de ésta última no me comentaron nada). Si a alguien más le ha pasado esto, que me escriba, con cuatro que seamos, organizamos un Tragabolas" publicaba el intérprete en su perfil oficial de Instagram.

Dani Rovira nos ha dado así buenas noticias sobre su recuperación a la que aún le queda una fase .final: "Esta semana empiezo a afrontar 18 sesiones de RADIO, una cada día. Aunque los linfomas han desaparecido, los médicos lo han decidido así por cauterizar y precaución. A mediados de Agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo “la normalidad” si es que hay algo normal ya en este mundo. Me queda la última pantalla del videojuego... Ojalá cuando acabe se me ponga cabeza de koala. Me gustan mucho los koalas".

Durante este duro camino en el que ha 'cambiado de look', el actor malagueño reconoce haber estado muy bien acompañado por los ánimos de millones de personas: "La vida me sonríe, pero siempre espero que me suelte carcajadas. Sois tant@s los que me estáis curando...🧡❤️ Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer. #dodotis #vuelvoaserescorpio #porqueradioynopodcast?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @danirovira el 20 Jul, 2020 a las 12:54 PDT

Las respuestas a esta publicación alegrándose por la noticia no se han hecho esperar. Ernesto Sevilla le escribía: "Q bien 😀 besos compañero". El también actor y cómico David Perdomo le contestaba: "Te quiero cabrón. El equipo de los superhéroes ha hecho un gran fichaje.💪🏾❤️". India Martínez también se ha alegrado por el mensaje de Dani Rovira: "Vamossss💪🏽💪🏽 un besote fuerte!!!! 😘".

Josep Lobato, Arturo G Campos, Vanesa Romero, Juan Antonio Bayona o Paco León son algunas de las celebrities que también han querido mandar sus mensajes de ánimo al actor en estos duros momentos. ¡Ánimo luchador!