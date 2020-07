Ana Mena vuelve a ser nº1 en Italia por tercer verano consecutivo

¡No hay dos sin tres! Sino que se lo pregunten a Ana Mena. La cantante malagueña se ha convertido en la reina indiscutible de los veranos en Italia. La joven de 24 años lanzó en 2018 D’Estate Non Vale junto a Fred De Palma. ¿El resultado? Millones de reproducciones en las plataformas y que su nombre sonase fuerte en el país vecino. En 2019, repitiendo la misma fórmula, Ana y Fred lanzaron Una Volta Ancora con el mismo resultado. De hecho, un año después, su versión en español llamada Se Iluminaba coronaba hasta dos veces la lista de LOS40. ¡Nada mal!

Ahora, en 2020, la artista ha lanzado A un passo dalla luna, un single lleno de ritmo junto a Rocco Hunt. En tan solo 20 días el tema se ha posicionado en la cima de lo más escuchado en Spotify de Italia. Vamos, que es número 1 en la famosa plataforma de streaming.

El videoclip, que fue lanzado el pasado viernes 17 de julio, suma ya tres millones de reproducciones. ¡Nada mal!

Por supuesto, la cantante ha querido compartir su alegría con sus más de 600 mil seguidores y seguidoras de Instagram. “A un passo dalla luna hoy está en el Top 50 de Spotify Italia. No puedo estar más feliz ahora mismo. Qué sensación tan maravillosa estar ahí arriba. ¡Gracias a todos, chicos, os amo!”, ha escrito la joven junto a un vídeo donde aparece junto a Rocco Hunt cantando a capela el tema.

Por su parte, Rocco Hunt también ha querido compartir con sus followers la ilusión que le ha hecho ver su nombre en la cima de este top:

“Si es un sueño, por favor no me despiertes. A un passo dalla luna con Ana Mena se encuentra en la cima de Spotify Italia, lo escribo con lágrimas en los ojos. Nunca he estado tan ilusionado, pero admito que es un sentimiento hermoso. Este es el resultado que busqué con mis uñas u mis dientes, haciendo grandes sacrificios y pasando por momentos realmente oscuros. Gracias a todos, os juro que es solo el comienzo”.

Rocco y Ana se han hecho muy amigos gracias a esta colaboración y estuvieron en el primer desfile de la marca Dolce&Gabanna tras el confinamiento. No es casualidad que acudieran a este evento, ya que la firma ha vestido a los dos artistas en el vídeo de la canción.

Ahora estamos deseosos de poder escuchar la canción de A un passo dalla luna, que tiene previsto salir en español en las próximas semanas. ¿Será un hit también en España?