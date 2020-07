Las ventas de cintas de casete se duplican en 2020

Si no recuerdas dónde tienes guardado tu walkman, ¡quizás sea hora de rescatarlo! No cabe duda de que lo vintage cada vez está más de moda y en la música no iba a ser menos. Por otra parte, si eres demasiado joven como para haber convivido con las cintas de casete, ha llegado el momento de que las conozcas, ya que, han vuelto con más fuerza que nunca.

Un formato que venía pisando fuerte desde hace algún tiempo, contra todo pronóstico y frente al reinado del streaming desde que Internet irrumpiera cual huracán en la industria musical. Sin embargo, ha sido en este año 2020 cuando las cintas de casete han duplicado sus ventas. Tanto que, en estos siete primeros meses del año ya se han vendido más que durante todo el 2019 y las cifras han superado con creces las totales del 2018, posicionándose como una tendencia cada vez más en auge.

Ya sea por nostalgia, por hacer algo diferente o porque son unos auténticos visionarios, hay algunos artistas que no pudieron estar más acertados al lanzar sus últimos trabajos en formato casete y, más si cabe, quienes lo han hecho con una versión limitada o con material inédito en su interior.

¿Quiénes han sido los artistas que más cintas de casete han vendido en 2020?

Aunque en nuestro país la tendencia de las cintas de casete no es tan fuerte como en otros países, también ha notado un crecimiento considerable. Sin embargo, por el momento, con los artistas internacionales quienes se encuentran a la cabeza, aunque nosotros también pudimos rescatar en este formato alguna joya como la primera maqueta de La Oreja de Van Gogh.

En el puesto de líder de ventas se encuentra la banda 5 Seconds of Summer, quien encontró en las cintas un filón absoluto, vendiendo 12.000 unidades en tan solo una semana. La medalla de plata va para Lady Gaga, que no dudó en presentar Chromatica también en su versión más ochentera, y el tercer puesto es para The 1975 gracias a Notes On A Conditional Form.

Sin embargo, entre el TOP 20 de proyectos musicales más vendidos del 2020 en casete aparecen nombres de artistas que apenas pudieron convivir demasiado tiempo con estos formatos debido a su juventud como Dua Lipa, quien ha triunfado con Future Nostalgia también en esta formato o Harry Styles. Otros artistas algo más mayores también han escrito su nombre en la resurrección de los casetes como Selena Gómez con Rare, Carly Rae Jepsen, Pet Shop Boys, The Strokes o Louis Tomlinson. Una tendencia a la que se ha unido hasta la elegida artista más rara del mundo: Björk.

Por supuesto y como era de esperar, otros de los más exitosos han sido los grandes clásicos como la banda AC/DC, ya que, los australianos apelaron a la nostalgia tanto en formato como en contenido con una reedición en cinta de casete de su mítico Back in Black.

¿Seguirá creciendo la tendencia de las cintas de casete o se quedará tan solo en una moda pasajera?