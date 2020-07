WhatsApp se podrá utilizar hasta en cuatro dispositivos

WhatsApp se ha convertido en la app de mensajería instantánea más utilizada en muchísimos países de mundo, incluido España. Un estatus que la compañía está intentando mantener presentando cada vez más innovaciones con funciones muy distintas entre sí, ya que, entre las últimas que hemos conocido se encuentran desde los nuevos stickers animados hasta la medida que incorporó en plena cuarentena con el fin de erradicar (o disminuir) la propagación de fake news pasando por la ampliación del número de participantes en las videollamadas o su alianza con Netflix.

Pues bien, aunque son muchas las personas que ya utilizan WhatsApp de manera simultánea en su teléfono móvil y en su ordenador (a través de WhatsApp web), para muchos usuarios esto no es suficiente y algunos usuarios llevaban tiempo pidiendo una mayor oferta de uso por parte de la plataforma.

Una petición que ha dado sus frutos. Y es que, según el medio especializado WABetaInfo, próximamente será posible vincular hasta cuatro terminales distintos a una misma cuenta de WhatsApp, tanto en móviles como ordenadores o tablets. De esta forma, podrás utilizar el mismo usuario de WhatsApp en aquellos cuatro dispositivos que elijas. Algo que hasta ahora era totalmente imposible y suponía un problema para aquellas personas que, por ejemplo, tienen dos móviles y, por lo tanto, tienen que tener dos cuentas de WhatsApp diferentes, lo que parece que les lleva a algunos errores o situaciones de confusión de vez en cuando.

Por el momento no se tiene muchas más información al respecto de esta novedad de la app de mensajería instantánea, aunque, parece que ya se está trabajando en una versión beta, de momento únicamente para Android y en la que ya se puede encontrar esta función en su menú a través de la pestaña "Dispositivos vinculados".

Lo que sí que se conoce es que con esta innovación de WhatsApp se podrá comprobar cuándo ha estado activo por última vez cada uno de los dispositivos asociados, a no ser que utilices nuestro truco definitivo para no aparecer en línea en WhatsApp. De lo que no cabe duda es de que los desarrolladores de la aplicación se han propuesto no dejar de sorprender a su público en un año repleto de anuncios de novedades.

Y tú, ¿consideras útil este nuevo servicio que ofrecerá WhatsApp?